Cohete de SpaceX se estrella contra la Luna: agencias espaciales de todo el mundo captan el momento

Satélites surcoreanos y chinos captaron imágenes sin precedentes de un cohete de SpaceX fuera de control que se estrelló contra la Luna, creó un cráter y generó una nube de polvo.

El miércoles, la etapa superior del cohete de SpaceX, de 4.000 kilogramos, impactó contra la Luna con la potencia de tres toneladas de TNT y despidió una nube de escombros y polvo.

La etapa del cohete forma parte de una nave espacial Falcon 9 lanzada en enero de 2025, que transportó un módulo de aterrizaje lunar a la superficie de la Luna. El impacto no fue planeado; SpaceX confirmó que la actividad solar y las fuerzas gravitacionales desviaron la segunda etapa del cohete hacia la Luna.

La nave lunar Danuri, del Instituto Coreano de Investigación Aeroespacial, captó múltiples imágenes del lugar del impacto durante varios sobrevuelos sobre la superficie lunar.

Las imágenes compartidas por la agencia espacial coreana mostraron un terreno notablemente más oscuro después de que el cohete impactara contra la superficie lunar y formara un cráter, que hizo volar polvo y rocas.

open image in gallery Esta combinación de imágenes proporcionadas por la NASA y el Instituto Coreano de Investigación Aeroespacial muestra un área de la superficie lunar antes (izquierda), el 1 de octubre de 2015, y después (derecha), el miércoles 5 de agosto de 2026, de la colisión de un segmento de cohete de SpaceX con la Luna ( NASA, Instituto Coreano de Investigación Aeroespacial vía AP )

El satélite chino Gande-101, lanzado apenas el mes pasado, también realizó un reconocimiento sobre el lugar y captó imágenes del impacto.

Cuenta con una cámara de alta resolución para mediciones de precisión y una computadora a bordo basada en inteligencia artificial, lo que podría ayudar a estimar la hora, la ubicación y las circunstancias del impacto.

Aunque no se pudo observar ninguna estela visible como resultado de la colisión, el ejercicio ha proporcionado una valiosa “prueba de capacidad” para el satélite de monitoreo de desechos, según afirmó su desarrollador, la empresa aeroespacial china ATmoto Technology.

Según ATmoto Technology, los desechos del cohete impactaron contra la superficie lunar a una velocidad estimada de 8.712 kilómetros por hora.

open image in gallery Una composición de imágenes satelitales muestra la superficie de la luna antes y después del impacto de la segunda etapa de un cohete SpaceX Falcon 9, lanzado desde Firefly Aerospace hacia la luna en enero de 2025, en esta imagen distribuida el 6 de agosto de 2026 ( Reuters )

“El impacto de los restos de la etapa superior del Falcon 9 en la Luna fue un evento espacial ‘imprevisto’, pero se convirtió en una excelente oportunidad para probar las capacidades operativas del sistema de conocimiento de la situación basado en el espacio”, argumentó la compañía con sede en Pekín.

La NASA planea tomar más imágenes del lugar cuando su Orbitador de Reconocimiento Lunar sobrevuele la zona la próxima semana.

open image in gallery Una imagen satelital muestra el lugar del impacto de la segunda etapa de un cohete SpaceX Falcon 9 ( Reuters )

Algunos telescopios terrestres también han estado observando el impacto del cohete en la Luna, pero las imágenes podrían tardar días en aparecer.

El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (ESO) detectó indicios químicos que apuntaban a la presencia de sodio y gas de litio en una columna de polvo lunar de decenas de kilómetros de extensión que se liberó tras el impacto.

Los científicos de la NASA afirmaron en un estudio el mes pasado que el impacto ofrece una “oportunidad ideal” para estudiar en tiempo real el impacto de un objeto conocido contra la Luna.

“Este evento brinda la oportunidad de poner a prueba un sistema para localizar impactos en la superficie lunar con vistas a futuros experimentos sísmicos, investigar la dinámica del polvo y las columnas de polvo generadas por los impactos en la Luna, y evaluar los riesgos derivados de los impactos de desechos espaciales artificiales”, escribieron los científicos en el estudio, aún pendiente de revisión por pares, publicado en arXiv.

“Para la mayoría de nuestras misiones, planeamos una desorbitación controlada de la segunda etapa del Falcon para que reingrese de manera segura sobre el océano”, declaró SpaceX en un comunicado el X.

La empresa propiedad de Elon Musk explicó que para misiones de mayor energía, como las que se dirigen a una órbita de transferencia lunar, “casi todo el rendimiento del vehículo se dedica a colocar con éxito la carga útil en la órbita prevista, y no siempre es posible realizar una maniobra de eliminación controlada”.

Asimismo, aclaró: “Impactos como este son poco frecuentes, pero pueden ocurrir con objetos en este tipo de órbitas, y trabajamos con la NASA en la solución óptima para su eliminación”.