Lluvia de meteoros Perseidas coincide con un eclipse solar: cuándo y cómo disfrutar del espectáculo

El espectáculo de las Perseidas está de regreso y este año podría ofrecer una de sus mejores funciones en el cielo nocturno.

La famosa lluvia de meteoros alcanzará su punto máximo entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, coincidiendo con un eclipse solar total visible desde algunas zonas de Europa. Sin embargo, el mejor momento para observar los destellos de las Perseidas llegará varias horas después de la totalidad del eclipse.

En condiciones ideales, podrían verse entre 50 y 100 meteoros por hora, según la NASA, mientras que la American Meteor Society calcula que desde zonas rurales con cielos oscuros podrían observarse entre 30 y 50 por hora.

Aunque es posible ver meteoros aislados cualquier noche con suficiente oscuridad, las lluvias de meteoros ofrecen espectáculos mucho más intensos y ocurren en fechas previsibles. Se producen cuando la Tierra atraviesa nubes de partículas dejadas a su paso por cometas y, en algunos casos, asteroides. Al entrar en la atmósfera terrestre a gran velocidad, esos fragmentos se calientan y generan los brillantes trazos de luz conocidos como estrellas fugaces.

En el caso de las Perseidas, los restos proceden del cometa 109P/Swift-Tuttle, un cuerpo helado que tarda unos 133 años en completar una órbita alrededor del Sol y que no volverá a acercarse hasta 2125. Las observaciones de esta lluvia de meteoros se remontan a más de 2.000 años.

Las Perseidas se han convertido en una de las lluvias de meteoros más esperadas del año por sus brillantes bolas de fuego y por producirse durante el verano boreal, cuando las temperaturas más agradables facilitan pasar varias horas al aire libre observando el cielo.

open image in gallery Imagen compuesta a partir de 726 fotografías tomadas durante tres horas desde la medianoche, que muestra la rotación aparente del cielo alrededor de Polaris, la Estrella Polar, sobre el molino Ashton, en Somerset ( PA Archive )

Además, observar las Perseidas no exige soportar las bajas temperaturas de otras épocas del año. “No tenemos que pasar una fría noche de invierno para disfrutar de una buena vista de los meteoros”, explicó Zach Vanderbosch, astrónomo del Observatorio McDonald, en Texas.

Este año, las condiciones serán aún más favorables porque la Luna estará en fase nueva durante el pico de las Perseidas, lo que dejará el cielo más oscuro y permitirá distinguir un mayor número de meteoros.

“La Luna es hermosa, pero también es toda una diva”, bromeó Aparna Venkatesan, astrónoma de la Universidad de San Francisco. “La luna nueva significa que no tendremos su luz inundando el cielo y, como resultado, podremos ver muchos más meteoros”.

Cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas

Para disfrutar del espectáculo, lo ideal es buscar un lugar oscuro, alejado de las luces de la ciudad y con el cielo despejado.

El mejor momento para observar las Perseidas será entre la medianoche y el amanecer, cuando la constelación de Perseo se encuentre elevada en el cielo del hemisferio norte. Aunque los meteoros pueden aparecer en distintas zonas del firmamento, sus trayectorias parecen surgir desde esa constelación.

Una vez en el lugar, conviene mirar hacia el cielo y esperar unos 30 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad. Vanderbosch recomienda concentrar la vista en una zona amplia y esperar a que aparezca alguno de los rápidos destellos, que también pueden percibirse con la visión periférica.

También aconseja evitar mirar el teléfono, ya que la luz de la pantalla puede dificultar la adaptación de los ojos a la oscuridad.

“Hay algo mágico en todo esto”, afirmó Vanderbosch.

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar en Reino Unido e Irlanda?

Aunque los horarios exactos del eclipse solar del 12 de agosto variarán según la ubicación y las condiciones meteorológicas podrían dificultar su observación, el fenómeno será más visible cuanto más al suroeste se encuentre el observador, según Royal Museums Greenwich.

En Escocia, el primer contacto de la Luna con el disco solar podrá observarse alrededor de las 18:08, mientras que en Truro, Cornualles, comenzará cerca de las 6:18 p. m. El eclipse alcanzará su punto máximo en distintas zonas de Reino Unido entre las 7:05 p. m. y las 7:15 p. m. y, hacia las 8:10 p. m., la Luna habrá dejado de cubrir el Sol en todo el territorio.

Quienes planeen observar el fenómeno deberán utilizar gafas especiales para eclipses, ya que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños graves en los ojos.

Traducción de Leticia Zampedri