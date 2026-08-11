El calor extremo transforma el vino espumoso de Italia con vendimias tempranas y nocturnas

Los trabajadores se dispersan antes del amanecer para cortar racimos de uvas destinadas a transformarse en el apreciado vino espumoso italiano Franciacorta, 10 días completos antes de lo previsto, porque las temperaturas abrasadoras hicieron madurar la fruta antes que nunca.

El cambio climático está estrechando la ventana para cosechar uvas de vino, lo que obliga a los productores a tomar decisiones rápidas cuando incluso unos pocos días pueden marcar la diferencia entre una buena añada y una mala.

“Son momentos delicados y frenéticos, y todo tiene que funcionar a la perfección”, explicó Arturo Ziliani, director ejecutivo de Berlucchi. Su padre, Franco, se convirtió en 1961 en el primer productor de vino de la región vitivinícola de Franciacorta en empezar a elaborar espumosos con el método “clásico”, empleado célebremente por los productores de champán de Francia.

“No esperábamos una vendimia tan temprana ni una aceleración así en la maduración”, añadió Ziliani.

El calor obliga a vendimiar con focos antes del amanecer

Semanas de temperaturas con máximas entre 37 y 38 grados Celsius (99 a 100 grados Fahrenheit), combinadas con precipitaciones por debajo del promedio, han llevado a algunos productores de Franciacorta a registrar el inicio más temprano de la cosecha del que se tenga constancia: unos 10 días antes que el año pasado y aproximadamente un mes antes que hace tres décadas.

Berlucchi, el productor más antiguo de Franciacorta —que se elabora con el método tradicional de segunda fermentación en botella—, comenzó la vendimia el 2 de agosto como parte de un esfuerzo de todo el sector para preservar la calidad de la uva frente a un clima cada vez más extremo.

Los expertos señalan que varios factores se combinaron para adelantar tanto la vendimia de Franciacorta este año. Un invierno relativamente suave hizo que las vides brotaran antes, mientras que las granizadas dañaron parte de la producción, aligerando la carga de fruta y llevándola a una maduración más temprana.

Incluso a finales de julio, Berlucchi apuntaba a una fecha de vendimia el 10 de agosto, pero pronto quedó claro que el Pinot Nero utilizado para los ensamblajes de espumosos y el rosado estaba listo para recogerse, algo que se evidenció en el rápido aumento de los niveles de azúcar. En dos días, se reunió a los trabajadores y se prepararon las prensas.

El calor del mediodía ha sido tan extremo que, por normas laborales regionales, el trabajo debe detenerse entre las 12:30 de la tarde y las 4 de la tarde, pero los productores sostienen que ha hecho demasiado calor para el turno de la tarde. Para ganar tiempo y llevar las uvas a las prensas antes de que se recalienten, Berlucchi inició la vendimia la semana pasada a las 4 de la mañana, con los trabajadores recolectando bajo el resplandor de potentes focos.

“Las uvas están perfectamente sanas. Solo tenemos que trabajar lo más rápido posible, cosecharlas y preservar su acidez”, señaló Ferdinando Dell’aquila, enólogo y director técnico de Berlucchi.

El vino espumoso exige cálculos complejos

Franciacorta no es la única que comienza pronto. Sicilia inició la vendimia de vinos tranquilos a finales de julio. Pequeñas zonas de Toscana también comenzaron a recolectar, al igual que la mayoría de las regiones de vinos espumosos.

El cálculo es más complejo para los elaboradores de espumosos al estilo champán, que requieren un equilibrio delicado: una acidez fija mucho más alta, un pH mucho más bajo y menos azúcares que los necesarios para tintos y blancos tranquilos.

“Las variedades de maduración temprana como el Chardonnay requieren mucho cuidado, porque un retraso de apenas un par de días puede dejarte con uvas inadecuadas para el vino espumoso. El azúcar sube demasiado rápido y la acidez cae demasiado rápido”, explicó Attilio Scienza, profesor emérito de la Universidad de Milán.

Las altas temperaturas exteriores obligan a enfriar las uvas antes de prensarlas suavemente en máquinas de acero inoxidable para extraer el mosto yema de la máxima calidad, un paso crucial en la producción de espumosos que no puede acelerarse. Berlucchi opera hasta 24 prensas al día, a menudo hasta bien entrada la noche, para procesar la vendimia inusualmente temprana.

Berlucchi sigue siendo el mayor productor de Franciacorta, con unas 4 millones de botellas al año, alrededor del 20% de la producción total del consorcio de Franciacorta, de unas 20 millones de botellas. Aproximadamente el 90% se vende en Italia, y el resto se exporta a mercados que incluyen Alemania, Suiza, Estados Unidos y Japón.

Los productores se adaptan a un nuevo calendario de vendimia

“El cambio climático y los sistemas meteorológicos africanos asentándose sobre Europa están trayendo temperaturas extraordinarias y forzando una recolección temprana, no solo en Italia, sino también en Francia y Alemania” apuntó Paolo Castelletti, secretario general de la organización comercial Unión Italiana del Vino.

Ahora que las vendimias adelantadas son la tendencia, los productores dicen que tendrán que empezar a vigilar los viñedos incluso antes para asegurarse de no perder el mejor momento de cosecha.

“Un buen enólogo puede manejar situaciones como esta", añadió Castelleti. "Puedo decir con confianza que la calidad del vino no se ve comprometida. Simplemente requiere una organización del trabajo distinta a la de años anteriores”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.