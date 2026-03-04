Algo está cambiando dentro del Sol, dicen los astrónomos

El Sol está cambiando de forma sutil, de maneras que antes no se comprendían del todo, según una nueva investigación.

Tras analizar datos recopilados durante más de 40 años, astrónomos descubrieron que su estructura interna varía ligeramente de un ciclo a otro.

Cada 11 años, el Sol atraviesa un ciclo que oscila entre un máximo de actividad y un mínimo más tranquilo, durante el cual aparecen menos manchas solares, los campos magnéticos se debilitan y la superficie se vuelve más uniforme.

Sin embargo, al comparar distintos mínimos, los científicos observaron que el Sol no se comporta exactamente igual cada vez, ya que incluso pequeñas variaciones en su actividad generan cambios significativos en su interior.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores examinaron diminutas vibraciones dentro del Sol, producidas por ondas sonoras atrapadas en su interior, que permiten entender qué ocurre bajo su superficie. En particular, buscaron una irregularidad específica en esas ondas, un “fallo” que aparece cuando el helio se ioniza dos veces y que también está vinculado con cambios en la velocidad del sonido.

Tras analizar cuatro ciclos solares, descubrieron que durante el más tranquilo —registrado en 2008 y 2009, entre los ciclos 23 y 24— las condiciones internas eran notablemente distintas.

En ese periodo, la irregularidad asociada al helio fue mayor que en los otros tres mínimos; además, el Sol presentaba una mayor velocidad del sonido y campos magnéticos más débiles.

“Por primera vez logramos cuantificar con claridad cómo cambia la estructura interna del Sol de un mínimo de ciclo al siguiente”, dijo Bill Chaplin, de la Universidad de Birmingham. Además, explicó que las capas externas del Sol cambian de forma “sutil” a lo largo de los ciclos de actividad y que los mínimos profundos de actividad pueden dejar una huella interna medible.

Los científicos esperan que la investigación contribuya a comprender mejor el Sol y su papel en el clima espacial, un fenómeno que puede desencadenar erupciones energéticas potencialmente desastrosas en la Tierra, capaces de provocar fallas en la red eléctrica y en los sistemas de comunicación, además de daños a satélites.

En ese sentido, Sarbani Basu, de la Universidad de Yale, explicó que revelar cómo se comporta el Sol bajo su superficie durante estos periodos de calma es importante, porque ese comportamiento “influye” en el aumento de los niveles de actividad en los ciclos siguientes.

El trabajo se presenta en un estudio titulado “The seismic diversity of four successive solar cycle minima as observed by the Birmingham Solar-Oscillations Network (BiSON)”, publicado en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Traducción de Leticia Zampedri