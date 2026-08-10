Por primera vez en más de 100 años, un eclipse solar total será visible en la España peninsular.

Si a esto le sumamos una lluvia de meteoros in crescendo y un desfile de seis planetas el mismo día, los aficionados a la astronomía disfrutarán de un espectáculo sin igual.

La oscuridad diurna descenderá el 12 de agosto sobre la Península Ibérica cerca de la puesta del sol, además de en pequeñas zonas de Groenlandia e Islandia, cuando el sol, la luna y la Tierra se alineen perfectamente en el cielo.

Comenzando cerca del Polo Norte antes de desplazarse hacia el sur, la totalidad durará hasta dos minutos y 18 segundos, un aperitivo para un espectáculo solar aún más largo el próximo año: un espectáculo de seis minutos y medio que se extenderá desde España hasta el norte de África y Oriente Medio.

open image in gallery Trayectoria del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 ( ESA )

La umbra, o sombra de la luna que bloquea el sol, tardará una hora y media en recorrer los 8260 kilómetros de la ruta, la mayor parte sobre un Atlántico vacío. La totalidad máxima se producirá frente a la costa oeste de Islandia. Para cuando llegue a una pequeña zona de Portugal y luego a España, con sus multitudes, la totalidad se habrá reducido a un minuto aproximadamente. El espectáculo terminará en el Mediterráneo.

Los aficionados a los eclipses se preparan para el espectáculo solar

Cientos de millones de personas más que están al margen también disfrutarán de un espectáculo.

Un eclipse parcial deleitará a personas en lugares tan lejanos como Alaska y Siberia, y abarcará Canadá, el norte de Estados Unidos y gran parte de Europa y África occidental.

Cuanto más cerca esté la totalidad del eclipse, más se irá ocultando el sol tras la luna: una cobertura del 94 % en Dublín y del 83 % en Oslo, Noruega. Montreal verá una reducción del 18 % en la visibilidad, que disminuirá al 9 % en Nueva York y al 2 % en Norfolk, Virginia.

Es fundamental usar gafas especiales para eclipses, incluso si solo se ve un pequeño trozo de sol.

open image in gallery Una mujer observa el sol a través de unas gafas especiales de cartón diseñadas para protegerle los ojos mientras contempla el eclipse solar del 12 de agosto en Saint-Pol-de-Léon, en el departamento de Finisterre, en Bretaña (oeste de Francia), el 1 de agosto de 2026 ( AFP/Getty )

Para añadir aún más al espectáculo cósmico, el día comienza con seis de nuestros planetas vecinos formando un arco en el cielo antes del amanecer y termina con la lluvia de meteoritos de las Perseidas, que alcanza su punto álgido al caer la noche bajo la luna nueva. Los rastros de los meteoritos podrían “colarse” en la foto de la totalidad, con algunos de los planetas y estrellas más brillantes visibles al fondo.

El cartógrafo de eclipses, Michael Zeiler, persigue a un intruso aún más esquivo: la aurora boreal.

Para su decimotercer eclipse solar total, Zeiler estará a bordo de un crucero en un fiordo de Groenlandia, donde viajará como conferenciante invitado. Dirigirá una cámara de video hacia el norte para capturar cualquier aurora que se forme durante la fase de totalidad. Una erupción solar de gran magnitud sería la cereza del postre de este eclipse.

“Lo que me entusiasma es presenciar fenómenos poco comunes”, dijo Zeiler en un correo electrónico.

No es el único que está muy entusiasmado.

Descubre quién organiza fiestas para observar el eclipse solar y realizar experimentos científicos

La Agencia Espacial Europea retransmitirá en directo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en España, y celebrará un evento público en León. La NASA ofrecerá su propia cobertura, al igual que el Virtual Telescope Project, con sede en Italia, y otras organizaciones.

“Para mí, no es solo un momento científico. No es solo una increíble alineación de cuerpos celestes. Es también un momento muy humano”, dijo Carole Mundell, directora científica de la ESA. “Es una conexión humana real entre nosotros, con los pies bien puestos en la Tierra y el cosmos”.

open image in gallery Esta imagen, facilitada por la NASA y captada por la tripulación de Artemis II desde la órbita lunar el 6 de abril de 2026, muestra cómo la Luna eclipsa al Sol ( NASA )

Dos telescopios espaciales de la ESA observarán el sol eclipsado y su corona, o atmósfera exterior. Proba-3, el dúo de satélites de la agencia espacial diseñados para provocar eclipses artificiales, estará en la parte incorrecta de su órbita durante la totalidad vista desde la Tierra, pero intentará capturar algunas imágenes del antes y el después.

Los equipos de investigación de universidades estadounidenses también están colaborando, ya que lanzaron más de 60 globos de gran altitud desde España e Islandia para estudiar la atmósfera terrestre y otros cambios durante el eclipse, cuando la temperatura desciende momentáneamente. Lanzaron diez veces más globos durante el eclipse solar total de 2024, que cautivó a Norteamérica.

“Un par de minutos no es mucho tiempo, pero es suficiente para afectar la atmósfera y crear esa sombra fría y oscura de la luna en la Tierra”, dijo Angela Des Jardins, de la Universidad Estatal de Montana, quien dirige el proyecto de globos financiado por la NASA.

Amir Caspi, del Instituto de Investigación del Suroeste, también espera un gran avance científico gracias a su estudio a bordo de un avión de gran altitud de la NASA. Cuatro cámaras registrarán la corona en nueve longitudes de onda mientras el avión persigue el eclipse a 740 km/h (460 mph), lo que extiende la totalidad a casi tres minutos en el aire. Caspi prevé obtener miles de imágenes de cada cámara durante esos valiosos 180 segundos.

"Es cierto que el eclipse es breve, pero aun así es increíblemente valioso", dijo.

Y aún hay más por venir

Se prevé que en 2027 habrá un eclipse solar total excepcionalmente largo, lo que proporcionará casi el triple de tiempo de observación.

El extremo sur de España será el protagonista el 2 de agosto de 2027, con un eclipse total que durará hasta seis minutos y 23 segundos y que se extenderá hasta Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Yemen y Somalia.

open image in gallery En esta imagen facilitada por la NASA, la tripulación de la misión Artemis II —en sentido antihorario desde la parte superior izquierda: la especialista de misión Christina Koch, el especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover— posa con unos espectadores del eclipse durante un sobrevuelo lunar el 6 de abril de 2026 ( NASA )

El 26 de enero de 2028, un eclipse anular completará la tripleta celestial de España, “una afortunada coincidencia”, según Mundell de la ESA.

Resulta aún más extraordinario si se tiene en cuenta que el último eclipse solar total en España —sin contar las Islas Canarias— ocurrió dos días antes del hundimiento del Titanic en 1912. Debido a que ese raro eclipse híbrido alternó entre un anillo de fuego y apenas unos segundos de totalidad para España, algunos consideran que 1905 fue el último eclipse solar total en el país.

Andrei Zhukov, del Real Observatorio de Bélgica, no se cansa de observarlos, independientemente de su duración u origen. Su misión científica Proba-3 creó más de 60 eclipses solares totales simulados en los últimos dos años, el más largo de los cuales duró cinco horas y 38 minutos, gracias a dos satélites que volaban en formación.

“Esperamos con interés más eclipses”, dijo Zhukov, “naturales o artificiales”.

Traducción de Olivia Gorsin