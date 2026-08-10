Eclipse solar 2026: ¿cómo observar el fenómeno de forma segura si no tienes gafas?

Agosto dio inicio a la “temporada de eclipses”, ya que el Sol, la Tierra y la Luna se alinearán en el espacio y provocarán que dos eventos celestiales tengan lugar con poco más de dos semanas de diferencia.

Además del eclipse lunar de la noche del 27 al 28 de agosto, el día 12 tendrá lugar un eclipse solar total en el que la Luna pasará entre la Tierra y el Sol, y la franja de totalidad se extenderá desde Groenlandia hasta España.

Los Museos Reales de Greenwich, que gestionan el Real Observatorio, han declarado que será el eclipse solar más completo desde 1999.

Es probable que los habitantes del suroeste vean la mayor proporción del sol cubierta por la luna, con aproximadamente un 95 por ciento. Quienes se encuentren en Londres verán una cobertura de alrededor del 90 por ciento.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) emitió una serie de recomendaciones para los británicos sobre cómo observar el eclipse de forma segura y advierten que se pueden producir daños permanentes en cuestión de segundos si no se toman las precauciones necesarias.

open image in gallery Los expertos advierten a la gente que solo debe observar el eclipse con lentes especiales para eclipses o utilizando un visor de agujero de alfiler o un proyector de agujero de alfiler, como un colador ( AFP/Getty )

“Durante un eclipse, el sol se ve más tenue de lo normal. Al volverse más facil de mirar directamente, se convierte en un problema”, afirma el comunicado.

Y explica: “La disminución del brillo puede anular el reflejo natural del cuerpo de apartar la mirada y permitir que la luz solar intensa alcance la retina y la dañe”.

Asimismo, señala que el daño se produce sin causar dolor, por lo que es posible que no nos demos “cuenta de que se está produciendo hasta que sea demasiado tarde”.

Tras el eclipse solar de 1999, el Real Colegio de Oftalmólogos informó de unos 70 casos de problemas de visión entre los espectadores. Alrededor del 40 por ciento de ellos lo habían observado durante menos de un minuto.

Según la UKHSA, las gafas de sol comunes no ofrecen la protección adecuada para observar un eclipse solar, por muy oscuras que sean.

open image in gallery Un hombre sostiene unos lentes para observar el eclipse que cuentan con la certificación de la norma internacional de seguridad ISO 12312-2:2015 ( AP/Getty )

En cambio, la gente debería comprar o pedir prestadas unas gafas especiales para eclipses, que bloquean los rayos dañinos del sol.

Deben llevar impresa en algún lugar de las gafas la certificación de seguridad ISO 12312-2 o ISO 12312-2:2015.

“Tenga cuidado si piensa reutilizar unas gafas viejas para ver eclipses: puede que no sean seguras, sobre todo si los cristales están arrugados o rayados, ya que sus propiedades de filtrado pueden haberse visto vulneradas”, indicaron los Museos Reales de Greenwich.

“No se arriesgue: compre un par nuevo”, instaron.

Para quienes no dispongan de gafas especiales para eclipses, la UKHSA indicó que el eclipse se puede observar de forma segura a través de un visor estenopeico (dispositivo que deja pasar poca luz) o proyectando la imagen del sol sobre una hoja de papel con un proyector estenopeico.

open image in gallery Entre el 90 y el 95 por ciento del sol quedará oculto por la luna durante el eclipse del 12 de agosto ( Getty/iStock )

También se puede observar sosteniendo un colador y mirando su sombra, o mirando las sombras proyectadas por las hojas en el suelo, ya que los huecos entre las hojas son proyectores estenopeicos naturales.

El Real Observatorio transmitirá en vivo el eclipse solar el 12 de agosto.

Se podrá observar un eclipse solar parcial en todo el Reino Unido, mientras que en Islandia y España se verá un eclipse total.

En el Reino Unido, los espectadores de Escocia serán los primeros en verlo, y el “primer contacto” ocurrirá a las 6:08 p. m., hora local. El “primer contacto” en Manchester y Liverpool será a las 6:13 p. m., mientras que en Londres, Bristol y Cardiff será a las 6:17 p. m. y en Cornualles a las 6:18 p. m.

Según Reuters, en el oeste de Islandia, el eclipse total comenzará aproximadamente a las 5:48 p. m., hora media de Greenwich, y durará 1 minuto y 7 segundos.

Quienes se encuentren en el observatorio Galáctica de Teruel, en España, podrán ver la fase de totalidad a partir de las 6:32 p. m., hora media de Greenwich.