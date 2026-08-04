Un cohete de SpaceX está a punto de estrellarse contra la Luna; así es como puedes verlo

Un cohete abandonado de SpaceX está a punto de estrellarse contra la Luna.

La nave espacial impactará la superficie lunar el miércoles, alrededor de las 0:28 a. m. hora estándar central de México, o las 2:28 a. m., hora estándar del este. Al hacerlo, colisionará con la fuerza de tres toneladas de TNT, dejará un agujero en la superficie lunar y lanzará fragmentos de la Luna por los aires.

Los científicos están entusiasmados con la oportunidad de estudiar ese polvo y escombros y descubrir qué podrían revelarnos sobre la composición y la naturaleza de la Luna. Sin embargo, los expertos también advierten que la colisión nos recuerda que estamos llenando el espacio que nos rodea con desechos y naves espaciales cada vez más peligrosas.

La colisión tendrá lugar cerca del Creador de Einstein de la Luna, en su borde occidental. El impacto se producirá a una velocidad de aproximadamente 8690 km/h.

El impacto provocará un destello explosivo, invisible a simple vista, pero visible con telescopios. Además, levantará una estela de polvo y escombros que debería ser visible desde la Tierra y que probablemente permanecerá en el aire durante decenas de minutos debido a la escasa gravedad y la falta de viento que la disperse.

El cohete de SpaceX transportó dos módulos de aterrizaje lunares e instrumentos científicos a la Luna en enero de 2025; no estaba previsto que se estrellara contra la superficie ( AP )

Tras la colisión, quedará un cráter de unos 27 metros de diámetro y 5 metros de profundidad. No es lo suficientemente grande como para ser visto desde la Tierra, pero puede ser examinado con una nave espacial.

La colisión también será observada por otras naves espaciales. El Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA y la nave espacial Danuri de Corea del Sur, ambas actualmente en órbita alrededor de la Luna, podrán obtener imágenes antes y después de la colisión, y esta última pasará cerca del punto de impacto apenas dos minutos antes de que ocurra.

El fragmento del cohete de SpaceX transportó dos módulos lunares e instrumentos científicos a la Luna en enero de 2025. No estaba diseñado para estrellarse contra la superficie.

Pero desde entonces estuvo flotando en el espacio y SpaceX no pudo evitar que colisionara con la superficie. Mide unos 12 metros de largo y pesa alrededor de 4.500 kilogramos.

Es la segunda vez que un cohete averiado se estrella accidentalmente contra la Luna. En 2022, un fragmento de una nave espacial china dejó dos cráteres en la cara oculta de la Luna.

La Luna es impactada regularmente por meteoroides y otros objetos naturales, y no está protegida de ellos como la Tierra por su atmósfera. Sin embargo, estos objetos naturales son impredecibles, por lo que esto ofrece una oportunidad única para que los científicos observen de cerca un impacto.

Es probable que esto resulte útil en los próximos años, ya que la NASA y otras agencias espaciales aspiran a regresar a la Luna y quizás incluso a habitarla. Colisiones como estas proporcionan a los científicos datos importantes sobre cómo podría comportarse el polvo lunar y cuán seguros estarían los futuros astronautas ante colisiones, ya sea con objetos naturales o con desechos espaciales.

Traducción de Olivia Gorsin