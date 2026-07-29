Elon Musk tiene un extraño “exabrupto” después de que la redactora jefe de ‘The Economist’ le dice que lo “detestan”

Elon Musk pareció ponerse bastante a la defensiva después de que una periodista dijera que hay mucha gente que lo “detesta”, y no ha dejado de reaccionar desde entonces.

A pesar de sus frecuentes críticas a los medios de comunicación tradicionales, el multimillonario Musk apareció recientemente en una entrevista con la editora en jefe de la revista The Economist, Susan “Zanny” Minton Beddoes.

Sin embargo, una parte concreta de la entrevista se está volviendo viral después de que Beddoes planteara que Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, es en realidad “detestado” por algunas personas.

“Me refiero a que algunas personas sí te detestan”, dijo Beddoes, a lo que Musk asintió y afirmó que no le importaba. La periodista continuó: “¿Pero entiendes por qué? ¿Crees que lo que estás haciendo es útil para la democracia occidental?”.

En lugar de responder a su pregunta, el multimillonario pareció ponerse a la defensiva, moviéndose en su asiento, alegando que su gran número de seguidores en X/Twitter significa que, en realidad, le cae bien a la gente, y cambiando el tema de su impopularidad a la supuesta antipatía que existe contra ella.

Musk dijo: “Quizás algunas personas sí me detestan y eso probablemente sea cierto. No me importa. Pero el hecho de que, eh, como tú señalaste, 250 millones de personas me sigan, me hace pensar que en realidad a mucha más gente le caigo bien que mal”.

“Y creo que hay mucha más gente que te odia a ti, y a los medios de comunicación tradicionales, de lo que te das cuenta. ¿Sabes que los medios de comunicación son despreciados? ¿Te das cuenta de que los periodistas… la opinión favorable sobre los periodistas es, como, del 15 %?”, prosiguió.

“La situación se ha invertido. Te odian. Te odian mucho más de lo que me odian a mí”, añadió.

El extraño “exabrupto” hizo que la gente sugiriera que la periodista había tocado un punto sensible para Musk.

“Es bastante genial: queda muy claro que el hombre más rico del mundo está viviendo un infierno en su propia mente y que cada día es una nueva tortura para él”, argumentó alguien.

Otro se burló, exagerando el discurso de Musk: “‘No me importa’ y también ‘eh, eh, eh, en realidad, eh, eh, a la gente no le gustas TÚ’. Pónganlo en la mesa redonda del Jubileo, quiero ver qué pasa”.

Alguien más sugirió: “Ninguna cantidad de dinero lo hará feliz jamás y creo que eso es hermoso”.

Otro escribió: “Se puede ver en tiempo real que se da cuenta de que es un perdedor. Esto es periodismo magistral: dejar que el idiota hable para exponer sus inseguridades. Dios bendiga a los periodistas británicos”.

“Ah, ah, ah, en realidad, ya sabes, soy yo quien, eh, está ganando esta conversación, y de hecho es, eh, muy gracioso que ni siquiera te des cuenta de lo mal que, eh, eh, estás perdiendo, ya sabes, en nuestra charla. Y por eso es gracioso que no sepas que, en realidad, estás perdiendo”, bromeó otro.

“Está en una conversación con alguien que puede expresar sus pensamientos con elocuencia y lo único que se le ocurre son 15 variaciones de ‘no, tú’”, señaló otra persona.

Desde que se hizo pública la entrevista, Musk ha estado compartiendo clips de sus seguidores que, como era de esperarse, lo elogian y critican a la periodista.

“Todo lo que produce esta reportera son noticias falsas: hechos selectivos, enfoques deshonestos y propaganda disfrazada de periodismo. X es donde la verdad triunfa”, argumentó alguien.

Asimismo, una fan escribió: “Te queremos. A ella la odiamos”.

Traducción de Sara Pignatiello