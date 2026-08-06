Acciones de SpaceX suben aunque directivos pueden venderlas ahora

Las acciones de la empresa espacial de Elon Musk están subiendo, incluso cuando muchos empleados internos de SpaceX quedaron habilitados por primera vez para vender.

Los inversionistas de SpaceX han presionado a la baja las acciones en los últimos días, anticipando la fecha en que los empleados podrán vender al expirar la primera de varias prohibiciones. Con la liberación del jueves, más de 900 millones de acciones quedaron disponibles por primera vez para comprar o vender, lo que duplicó la cifra anterior.

Las acciones de SpaceX subieron 2,5% hasta 110,92 dólares en las operaciones del mediodía del jueves. Un día antes, registraron una de sus mayores caídas en la corta historia de SpaceX como empresa pública, al desplomarse casi 14%.

El analista de Morgan Stanley Adam Jonas señaló que el vencimiento de la prohibición era una oportunidad para que otros entraran en la acción a un precio bajo. Considera que la acción podría subir a 300 dólares para mediados del próximo año, casi el triple de su nivel actual.

Morgan Stanley fue uno de los bancos de inversión que obtuvo grandes comisiones al ayudar a sacar a bolsa a SpaceX el mes pasado.

A principios de esta semana, SpaceX informó que había perdido 541 millones de dólares, o 9 centavos por acción, en los tres meses hasta junio, menos de la mitad de lo que habían pronosticado los analistas financieros. Los ingresos saltaron a 7.800 millones de dólares, un aumento de más de 90% frente al mismo periodo del año anterior.

La empresa también reportó un aumento masivo del gasto en investigación y desarrollo e infraestructura, en particular relacionado con la inteligencia artificial, y otros proyectos importantes. Los inversionistas están nerviosos ante el enorme gasto de capital de las empresas tecnológicas, lo que está provocando ventas masivas.

Musk vendió acciones de SpaceX al público por primera vez en junio, en la mayor oferta pública inicial de la historia. Las acciones llegaron a subir hasta 225 dólares por título, lo que convirtió brevemente a Musk en billonario.

La caída de la acción desde entonces ha borrado cientos de miles de millones en valor de mercado, dejando los títulos cotizando incluso por debajo de su precio inicial de colocación de 135 dólares. __________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.