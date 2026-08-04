Descubren la manera más efectiva de destruir un asteroide catastrófico antes de que colisione con la Tierra

Científicos chinos afirman haber encontrado la forma más eficaz de enterrar y detonar un dispositivo nuclear dentro de un gran asteroide para evitar una colisión potencialmente catastrófica con la Tierra.

Los asteroides representan una grave amenaza para la civilización humana, ya que en el pasado han provocado cambios ambientales catastróficos y extinciones masivas.

En los últimos años, los astrónomos han detectado sistemáticamente asteroides de entre decenas y cientos de metros de diámetro que con frecuencia han realizado sobrevuelos cercanos a la Tierra.

Un gran número de asteroides de gran tamaño cercanos a nuestro planeta permanecen sin descubrir, y los tiempos de alerta ante posibles colisiones suelen oscilar entre unos pocos días y semanas. Para meteoros de cientos de metros de ancho, métodos como el probado por la misión Dart de la NASA en 2021-22 no logran una desviación efectiva en plazos cortos.

open image in gallery Ilustración de la colisión de un asteroide gigante en el espacio exterior ( Don Davis, Instituto de Investigación del Suroeste, vía Eurekalert )

Según señalan los científicos de la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento, para destruir directamente o desviar rápidamente grandes asteroides de sus órbitas, la detonación nuclear es el método más eficaz.

En casos extremos, podría ser el único enfoque viable para lidiar con grandes rocas espaciales o asteroides con cortos periodos de aviso, argumentan los investigadores en un estudio publicado en la revista Space: Science & Technology.

Sin embargo, en los métodos teorizados hasta ahora, el impacto y la posición de la detonación nuclear sobre un meteoro no pueden seleccionarse de forma autónoma.

El estudio más reciente describe un nuevo método para detonar un dispositivo nuclear en un gran asteroide cercano a la Tierra.

Los investigadores simularon una nave espacial que liberaba un instrumento de penetración para excavar un cráter profundo en el asteroide y, posteriormente, guiaba un dispositivo nuclear hacia su interior para su detonación.

Evaluaron los daños causados a la roca por explosiones nucleares de diversos tamaños y profundidades.

También examinaron los efectos de factores como las características del vehículo de lanzamiento y la velocidad de impacto.

Los investigadores descubrieron que una explosión del tamaño de 200 bombas de Hiroshima podría destrozar por completo un asteroide de unos 100 m de diámetro.

open image in gallery Un televisor del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral (Florida, EE. UU.), capta las últimas imágenes de la prueba del Dart ( AFP/Getty )

Además, descubrieron que enterrar la bomba a unos 30 m bajo la superficie del cuerpo celeste triplicaba el cambio en su velocidad en comparación con una explosión a menor profundidad.

Por ejemplo, un asteroide de un kilómetro de diámetro con una detonación que provoque un cráter a 20 m de profundidad podría alcanzar un incremento de velocidad superior a 30 cm por segundo al alejarse de ella.

Los hallazgos proporcionan una base importante para la planificación y el diseño de defensas contra asteroides de gran tamaño o con poco tiempo de aviso que se dirigen a la Tierra, dijeron los científicos, y agregaron que las explosiones nucleares podrían ser el medio más eficaz para lidiar con meteoros grandes con poco tiempo de aviso.

“Este estudio puede servir de referencia para el diseño de ingeniería de defensas contra grandes asteroides cercanos a la Tierra”, escribieron los científicos.

Traducción de Sara Pignatiello