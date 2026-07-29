El astromóvil Curiosity de la NASA, que se encuentra en Marte recabando datos, acaba de hacer un descubrimiento insólito.

El mes pasado, el vehículo se topó con patrones poligonales que parecían un panal de abejas en la superficie del valle marciano conocido como “Valle Grande”.

Si bien no es la primera vez que la misión ha detectado estas formas poligonales, los científicos nunca antes habían visto tantas de estas estructuras en un mismo lugar.

Todavía desconocen cómo se formaron, aunque esperan determinar la causa.

“Hemos visto muchos paisajes fascinantes a través de los ojos de Curiosity, pero este mar de polígonos nos dejó sin aliento”, dijo en un comunicado Ashwin Vasavada, científico del proyecto de la misión Curiosity del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia, ubicado en el sur de California. Continuó: “Medimos cuidadosamente sus formas y composición química, y esperamos que los datos nos den pistas sobre cómo se formaron estas estructuras”.

open image in gallery El astromóvil Curiosity de la NASA hizo un curioso descubrimiento en la superficie marciana en junio ( NASA/JPL-Caltech/MSSS )

open image in gallery El terreno marciano está cubierto de misteriosos polígonos en esta imagen panorámica tomada por el rover ( NASA/JPL-Caltech/MSSS )

Los polígonos tienen entre 3,3 y 7,6 cm de diámetro y rodean las laderas de una colina cercana apodada “Miraflores”.

Algunos de los polígonos avistados en el pasado claramente se formaron como grietas en el lodo antiguo.

Los investigadores habían dicho anteriormente que se trataba de señales de los ciclos estacionales pasados del planeta rojo, y posibles indicios de cómo se originó la vida allí.

“Esta es la primera evidencia tangible que hemos visto de que el clima antiguo de Marte tenía ciclos húmedos y secos regulares, similares a los de la Tierra”, declaró William Rapin, del Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología de Francia, en un comunicado de 2023. Agregó: “Pero aún más importante es que los ciclos húmedos y secos son útiles, tal vez incluso necesarios, para la evolución molecular que podría dar origen a la vida”.

open image in gallery Estas imágenes anteriores del Curiosity también muestran patrones hexagonales que se formaron como grietas en el lodo antiguo ( NASA/JPL-Caltech/MSSS/IRAP )

open image in gallery Los polígonos rodean este montículo marciano de 6 m de altura conocido como “Miraflores” ( NASA/JPL-Caltech/MSSS )

Dicho esto, según el laboratorio, diversos procesos pueden contribuir a la formación de texturas alveolares. Otra posible explicación es que el agua se expulsó del sedimento al quedar enterrada la superficie.

Este no es el primer descubrimiento de Curiosity que ha sorprendido a los investigadores de la misión del proyecto.

El rover Curiosity ha encontrado evidencia de que el Marte antiguo era capaz de albergar vida microbiana, pero también ha hallado cristales de azufre y meteoritos brillantes.

El rover aterrizó en Marte en agosto de 2012. Desde 2014, ha estado escalando el monte Sharp, de casi 5.000 m de altura, que hace miles de millones de años estaba cubierto de lagos y arroyos.

Traducción de Sara Pignatiello