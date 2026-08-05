Un cohete de SpaceX se estrelló contra la Luna: qué se sabe y qué ocurrirá ahora

Un cohete de SpaceX se estrelló contra la Luna y, según los expertos, el incidente deja importantes lecciones para la exploración espacial y sirve como recordatorio de los riesgos que plantea la basura espacial.

La etapa superior de un cohete Falcon 9, con un peso aproximado de 4.000 kilogramos, había sido utilizada para transportar un módulo de aterrizaje lunar. Tras completar su misión, perdió el control y terminó impactando contra la superficie lunar con una fuerza equivalente a la explosión de unas tres toneladas de TNT.

La NASA se apresuró a aclarar que el impacto no representa ningún peligro inmediato para la Tierra. Sin embargo, especialistas señalaron que el incidente pone de relieve las amenazas que los desechos espaciales representan tanto para las misiones en el espacio como para la actividad humana fuera del planeta.

¿Deberíamos preocuparnos?

No hay motivos para una alarma inmediata. Aunque el impacto resulta llamativo, la Luna recibe con frecuencia el choque de objetos naturales y, además, otras naves espaciales ya se han estrellado contra su superficie en el pasado.

Aun así, los expertos sostienen que el episodio no debe minimizarse. Más allá de sus consecuencias inmediatas, constituye un recordatorio de la creciente acumulación de basura espacial y de los desafíos que enfrentarán las futuras misiones y quienes algún día vivan o trabajen en la Luna.

open image in gallery Foto de archivo: Una transmisión en vivo muestra al CEO de SpaceX, Elon Musk, durante la oferta pública inicial (OPI) de la compañía en el Nasdaq MarketSite, en Nueva York, Estados Unidos, el 12 de junio de 2026 ( Reuters )

La basura espacial se ha convertido en una preocupación cada vez mayor en los últimos años debido al creciente número de satélites y misiones lanzadas al espacio, cuyos satélites y etapas de cohetes contribuyen a una congestión orbital que, según los expertos, podría tener graves consecuencias.

Aunque el espacio que rodea la Tierra sigue siendo inmenso, cada nuevo fragmento de basura espacial representa un riesgo potencial. Una colisión entre estos objetos podría dejar fuera de servicio satélites esenciales para las comunicaciones, la navegación, la investigación científica y otros servicios de los que depende la vida cotidiana.

Por ello, las agencias espaciales ya realizan maniobras para evitar este tipo de incidentes. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, ha tenido que modificar su órbita en varias ocasiones para esquivar fragmentos de basura espacial. En 2009 también se registró la primera colisión accidental entre dos satélites, cuando uno comercial estadounidense impactó contra otro militar ruso, generando alrededor de 2.300 nuevos fragmentos de desechos espaciales.

open image in gallery Un cohete Falcon 9 de SpaceX despega desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), el 15 de enero de 2025, con el módulo lunar Blue Ghost, de Firefly Aerospace, como carga principal, y el módulo Resilience, de la empresa japonesa ispace, como carga secundaria ( Reuters )

Además, los expertos advierten que la creciente cantidad de objetos en órbita —tanto satélites en funcionamiento como desechos espaciales— podría tener consecuencias mucho más graves. En 1978, científicos de la NASA plantearon el llamado “síndrome de Kessler”, un escenario en el que una colisión genera miles de fragmentos que provocan nuevos impactos en cadena, formando una nube de basura espacial capaz de dificultar o incluso impedir el acceso al espacio.

El problema podría agravarse a medida que las agencias espaciales, incluida la NASA, avanzan en sus planes para regresar a la Luna. Si en el futuro se establecen bases permanentes, aumentará la cantidad de equipos y residuos en el entorno lunar, así como el riesgo de impactos.

“En este momento, esta colisión no representa ningún peligro para la vida, ya que no hay personas, módulos de aterrizaje ni otros equipos en la zona prevista del impacto”, explicó Megan Argo, profesora de Astrofísica de la Universidad de Central Lancashire. “Pero, a medida que aumenten las misiones a la Luna, también crecerá el número de etapas de cohetes y otros restos que podrían terminar en trayectorias de colisión con la superficie lunar”.

“Si nuestro objetivo es construir una base y mantenerla habitada a largo plazo, lo último que queremos es que resulte dañada accidentalmente por un fragmento de basura espacial”, añadió.

¿Cómo podría ayudarnos este impacto?

Aunque el impacto genera preocupación, también brindará a los científicos una oportunidad para recopilar datos que permitan comprender mejor la superficie lunar y los efectos de futuras colisiones, con miras a hacer más seguras las próximas misiones.

“Esa zona de la superficie ha permanecido prácticamente intacta durante muchísimo tiempo, así que observarla puede enseñarnos mucho”, explicó Hugh Lewis, experto en seguridad espacial de la Universidad de Birmingham.

“El impacto expulsará una gran cantidad de material, por lo que puede convertirse en un experimento para entender mejor las características del terreno en ese punto específico”, añadió.

La información obtenida podría mejorar el conocimiento sobre la composición de la Luna, algo fundamental si en el futuro se construyen bases habitadas en su superficie. Por ejemplo, el análisis del regolito, es decir, el polvo y las rocas que cubren el suelo lunar, podría ayudar a desarrollar materiales de construcción y nuevas formas de generar energía para esos asentamientos.

La Luna recibe impactos constantes de meteoritos y otros objetos naturales, ya que carece de una atmósfera que los frene, como ocurre en la Tierra. Sin embargo, esos eventos son impredecibles, lo que dificulta estudiarlos en detalle cuando ocurren.

No es la primera vez que una agencia espacial aprovecha un impacto para investigar la Luna. En la década de 1970, la NASA hizo estrellar de forma deliberada etapas del cohete Saturno V contra la superficie lunar para estudiar su estructura interna y la respuesta del terreno.

El incidente también recuerda los riesgos que los impactos representan para los astronautas que participarán en futuras misiones lunares. Tanto la NASA como SpaceX trabajan en estrategias para reducir el riesgo de colisiones con objetos naturales y desechos espaciales, un aspecto clave para el éxito del programa Artemis, cuyo objetivo es llevar nuevamente astronautas a la Luna hacia finales de esta década.

Traducción de Leticia Zampedri