Gwyneth Paltrow sabe perfectamente lo que está haciendo con este anuncio de bienes raíces israelí

El pie de foto de un fragmento de pódcast dice: “¿Qué demonios está pasando con Gwyneth Paltrow?”.

Parece resumir la rotunda respuesta a algunas de las recientes decisiones, digamos, cuestionables de la célebre actriz y empresaria.

Si te has perdido el último revuelo en torno a la estrella de Hollywood convertida en promotora de todo lo relacionado con el “bienestar”, aquí tienes un breve resumen: en primer lugar, Paltrow fue acusada a principios de mes de dar plataforma a un traficante de armas después de que decidiera invitar a Trae Stephens, cofundador de la empresa de defensa con inteligencia artificial Anduril, a su pódcast Goop.

open image in gallery Paltrow aparece en un anuncio de una inmobiliaria israelí, una decisión que ha suscitado una fuerte reacción negativa ( Melisron )

A continuación, su aparición en un anuncio que promocionaba apartamentos de lujo en Israel causó revuelo tras hacerse viral durante el fin de semana. En el anuncio del complejo residencial 51 Park, en la ciudad de Herzliya, al norte de Israel, se la ve despertando en un elegante apartamento en un rascacielos y haciendo algunos estiramientos, antes de decirle a un taxista: “Hay una razón por la que los edificios más emblemáticos se construyen junto a un parque”.

La reacción que siguió fue rápida y feroz. Ambas acciones dieron lugar a una combinación letal de censura y burla en línea; un video que parodia el anuncio inmobiliario en las redes sociales muestra a la actriz Hannah Pilkes imitando a Paltrow mientras da vueltas por Nueva York, con una voz en off que incluye las inmortales frases: “¡Me encanta el fracking en Central Park, y los diamantes de sangre en Saks de la Quinta Avenida!”.

A primera vista, se trata del mayor desastre de relaciones públicas imaginable: un fracaso épico que requiere meses de minuciosa gestión profesional de la reputación para reparar el daño. Un informe publicado por Amnistía Internacional la semana pasada acusó a Israel de presidir deliberadamente una campaña de limpieza étnica en Cisjordania. El momento elegido por Paltrow para prestar su imagen y nombre a la venta de viviendas israelíes de lujo en medio del conflicto actual se ha ganado el demoledor apodo de “Gwynocidio” en algunos sectores de Internet.

Todo esto resulta especialmente delicado, dado que Melisron, la empresa matriz de 51 Park, también posee un proyecto inmobiliario comercial en el asentamiento israelí de Ma'ale Adumim, ubicado en la Cisjordania ocupada. Dicho proyecto se construyó en terrenos que anteriormente estaban habitados por comunidades beduinas, la mayoría de las cuales fueron desplazadas por la fuerza por el Gobierno israelí.

open image in gallery Livia Firth, ex esposa de Colin Firth, calificó la decisión de Gwyneth de “desconectada de la realidad” ( Getty )

La crítica más sonada hasta el momento ha venido de la mano de la ex esposa de Colin Firth, Livia Firth, quien calificó el comportamiento de la estrella de “repugnante” e “inaceptable”.

“¿Hasta qué punto estás desconectada de la realidad? O estás tan desconectada que mereces ser cancelada, porque vives en otro mundo, o eres una persona realmente desagradable”, dijo Livia en un apasionado video de Instagram, y siguió: “O eres estúpida. ¿Cuál de las tres cosas eres, Gwyneth Paltrow?”.

Añadió que el próximo viaje que Paltrow tenía previsto realizar a Quintosapore, la granja sostenible en Italia que Firth dirige con sus dos hermanos, había sido cancelado.

La verdadera pregunta es: ¿por qué Paltrow se ha lanzado voluntariamente de cabeza a lo que siempre iba a ser un desastre mediático? Se podría atribuir simplemente a sus simpatías proisraelíes; el difunto padre de Paltrow era judío, al igual que su marido. Sin embargo, también es una mujer de negocios increíblemente astuta e inteligente, que ha logrado pasar sin esfuerzo del cine a ser influencer de bienestar y convertir su marca de estilo de vida, Goop, en un imperio valorado en unos 430 millones de dólares. Así que, sin duda, no lo hace por dinero.

La estrella de Iron Man sabe más de percepción pública que la mayoría de nosotros las tablas de multiplicar. Si está jugando con fuego, ¿será porque no cree que sea capaz de quemarse?

Paltrow no es ajena a la controversia, por supuesto. Esta es la mujer que, según se cuenta, animó a las mujeres a introducirse huevos de jade en sus partes íntimas y promocionó públicamente velas con aroma a vagina. Siempre ha sabido coquetear con la provocación sin perder la aprobación de la opinión pública.

Lo que sin duda no es, es el tipo de mujer que comete errores accidentales, el tipo de mujer que se equivoca sin querer al interpretar mal el ambiente social. Si bien se podría perdonar a quien supiera que sus instintos, normalmente agudos, simplemente le fallaron esta vez, no puedo evitar sospechar que es mucho más probable que estos últimos “errores” mediáticos sean cualquier cosa menos eso: que Paltrow sabía exactamente qué tipo de reacción iba a provocar y, aun así, la provocó.

En una ocasión, durante una conferencia en la Escuela de Negocios de Harvard sobre los múltiples escándalos virales de Goop a lo largo de los años, Paltrow pronunció una frase particularmente reveladora: “Puedo monetizar esa atención”. Un artículo del New York Times de 2018 lo expresó así: “Goop había aprendido a dominar una especie de arte oscuro: canalizar la virulencia de Internet y la omnipresente, ¿cómo decirlo?, ambivalencia cultural hacia la propia Paltrow y convertirlas en dinero”.

open image in gallery Tras dejar la interpretación, la marca de bienestar de Paltrow, Goop, ha sido todo un éxito, y ya la hemos visto coquetear con la provocación en otras ocasiones ( Pódcast 'Goop' )

En otras palabras, Paltrow se ha convertido en una experta en convertir la indignación en línea en oro, manteniendo al mismo tiempo una neutralidad absoluta. ¿Quizás pensó que podría repetir la hazaña? De ser así, seguramente subestimó la carga emocional y política de los temas en cuestión.

O tal vez haya una lógica en su aparente locura, y esta sea simplemente la última estrategia arriesgada para mantenerse a la vanguardia cultural. Como señaló la revista estadounidense progresista sin fines de lucro Mother Jones tras la entrevista de Paltrow con Stephens en su pódcast: “La facilidad con la que Paltrow y Stephens intercambiaron ideas sobre la luz y la oscuridad elude la convergencia moralmente cuestionable entre la estética hippie y pseudociencia y el universo de la tecnología de defensa de Silicon Valley. Esto se produce en medio de un giro a la derecha más amplio tanto la industria tecnológica como en la cultura del bienestar estadounidense, quizás mejor ejemplificado por el ascenso de Robert F. Kennedy jr.”.

¿Quién sabe? Si la escalofriante habilidad de Paltrow para predecir y sacar provecho de las tendencias sigue intacta, este último desafortunado “error” de relaciones públicas podría ser, en realidad, un paso frío y calculado en su camino hacia la dominación mundial...

Traducción de Sara Pignatiello