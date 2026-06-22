Ministro de Salud de Kenia declarado en desacato por no detener centro de ébola

El ministro de Salud de Kenia, Aden Duale, fue declarado en desacato al tribunal el lunes por no detener la construcción de un centro de cuarentena por ébola destinado a estadounidenses, pese a las órdenes judiciales vigentes.

El Tribunal Superior ordenó a Duale comparecer el martes para la lectura de la sentencia. A principios de este mes, el ministro defendió el proyecto y argumentó que el centro en la base aérea de Laikipia beneficiaría tanto a los kenianos como a los socios internacionales.

El tribunal ya había ordenado al gobierno suspender la construcción del centro mientras se resolvía una causa presentada por la Sociedad de Abogados de Kenia y el Katiba Institute, un organismo de vigilancia constitucional. Los demandantes sostienen que el sistema de salud de Kenia ya está sobrecargado y no es capaz de gestionar de forma segura a pacientes extranjeros.

Residentes que viven cerca de la base aérea de Laikipia informaron haber visto aeronaves militares de Estados Unidos aterrizar después de que el tribunal emitiera su orden de suspensión el 29 de mayo.

El presidente William Ruto ha defendido el proyecto, afirmando que Estados Unidos y Kenia mantienen desde hace tiempo una alianza en asuntos de salud y seguridad. Señaló que el centro de Laikipia es uno de 24 centros de preparación establecidos para responder a posibles brotes de ébola.

La oposición pública al centro se intensificó después de que Estados Unidos anunciara que los pacientes estadounidenses con ébola no serían repatriados y que, en su lugar, serían puestos en cuarentena en el extranjero. Estados Unidos se ha comprometido a aportar aproximadamente 13 millones de dólares a la alianza.

La propuesta ha provocado protestas en todo Kenia, y algunas manifestaciones se tornaron violentas. Según informes, al menos tres personas murieron por disparos durante los disturbios.

La embajada de Estados Unidos en Kenia aseguró que el centro no representa ningún riesgo para la población local y que Estados Unidos está “al tanto de la acción judicial” y “trabaja activamente con el gobierno de Kenia para resolver cualquier objeción”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.