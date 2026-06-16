Mortalidad infantil en EEUU alcanza mínimo histórico, pero aún supera la de países similares

La mortalidad infantil en Estados Unidos alcanzó un nuevo mínimo histórico en 2025, según datos preliminares del gobierno.

En 2025 se registraron ligeramente menos de 5,4 muertes infantiles por cada 1.000 nacimientos con vida, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Aunque parece ser una pequeña disminución respecto a las cerca de 5,5 muertes en 2024 y 5,6 en los dos años anteriores, los investigadores señalan que es estadísticamente significativa y se traduce en cientos de fallecimientos infantiles menos por año.

Es difícil precisar qué impulsa los avances recientes, pero “se trata de un dato alentador, y esperamos que esta tendencia continúe”, afirmó el doctor Michael Warren, director médico y de salud de March of Dimes.

La mortalidad infantil es la medida de cuántos bebés mueren antes de cumplir su primer año. Debido a que el número de bebés nacidos en Estados Unidos varía de un año a otro, los investigadores calculan tasas para comparar la mortalidad infantil a lo largo del tiempo.

Las cifras totales también han ido bajando. Las muertes infantiles en Estados Unidos descendieron a alrededor de 19.350 el año pasado, según datos provisionales de los CDC que podrían aumentar un poco a medida que se complete el análisis adicional. Aun así, se espera que el recuento final sea inferior a alrededor de 20.050 en 2024 y cerca de 20.160 en 2023, según la agencia.

La tasa en Estados Unidos ha disminuido gradualmente a lo largo de las décadas —hace tres décadas era de 7,5 por cada 1.000— gracias a los avances médicos y los esfuerzos de salud pública.

Sin embargo, se ha mantenido peor que la de otros países de altos ingresos, algo que los expertos han atribuido a la pobreza, la atención prenatal inadecuada y otros problemas. En un estudio publicado el año pasado se encontró que la tasa de mortalidad infantil en Estados Unidos en 2022 —año en el que aumentó— fue casi el doble de la observada en otras naciones democráticas de altos ingresos, entre ellas, Italia, Japón, España y Suecia.

Ese fue el año del primer aumento estadísticamente significativo de la tasa en Estados Unidos en cerca de dos décadas. Los expertos atribuyeron ese incremento a un repunte de las infecciones por virus respiratorio sincitial (VRS) y gripe.

En 2023, las autoridades sanitarias de Estados Unidos comenzaron a recomendar dos nuevas medidas para prevenir el impacto en los bebés: una fue una inyección de anticuerpos fabricados en laboratorio para los lactantes que ayuda al sistema inmunitario a combatir el virus, y la otra fue administrar una vacuna contra el VRS a mujeres entre las 32 y 36 semanas de embarazo. Un experto de March of Dimes indicó el año pasado que el esfuerzo probablemente contribuyó a la mejora observada en 2024.

Mientras tanto, una disminución del síndrome de muerte súbita del lactante podría estar relacionada con un aumento de la educación sobre el sueño seguro para los bebés, señaló Warren en un comunicado.

Los CDC publicaron los datos provisionales de 2025 a finales de mayo. La agencia difundió el martes un análisis más detallado de los datos de mortalidad infantil de 2024, con detalles que aún no están disponibles para 2025. Estos son algunos de los puntos destacados de ese informe:

—Las tasas de mortalidad disminuyeron para los lactantes más pequeños, de menos de 28 días, y para los de mayor edad. Esas disminuciones se mantuvieron el año pasado, según los datos provisionales de 2025.

—En 2024, la mortalidad infantil siguió variando según la raza, a veces de manera drástica. Las tasas de muerte de los bebés nacidos de mujeres negras fueron más del doble que las de los bebés de mujeres hispanas, blancas y asiático-estadounidenses.

—Los investigadores observaron una disminución de la tasa de mortalidad de los bebés nacidos a término, entre las 39 y 40 semanas. Pero las tasas no cambiaron de manera significativa en otros grupos de edad gestacional.

—Mississippi tuvo la tasa de mortalidad infantil más alta, con 9,65 muertes por cada 1.000 nacimientos, y Nueva Hampshire la más baja, con poco menos de 3 por cada 1.000.

“Estas diferencias reflejan una variedad de razones relacionadas con el acceso a la atención, factores comunitarios y políticas que mejoran la salud y los resultados”, manifestó Warren.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.