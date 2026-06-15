Un reporte denuncia esfuerzos por desmantelar la economía en la ocupada Cisjordania

La economía en Cisjordania se tambalea hacia el colapso mientras Israel mantiene una red de restricciones que limita las oportunidades para los palestinos que viven bajo una prolongada ocupación militar, según un nuevo informe de un destacado observatorio de conflictos.

El International Crisis Group afirma que las medidas israelíes que restringen el movimiento, retienen ingresos y se apropian de tierras no solo están paralizando la economía palestina, sino que también están alimentando una profunda inestabilidad.

“Se están desmantelando las condiciones económicas necesarias para cualquier futuro palestino que no sea la subyugación permanente”, señala.

El informe, basado en entrevistas con líderes empresariales palestinos, alcaldes y funcionarios gubernamentales, detalla la crisis financiera que afecta a empresas, hogares y a la Autoridad Palestina, con respaldo internacional y que administra ciudades y localidades en Cisjordania.

Las políticas israelíes sugieren un esfuerzo concertado para “avanzar el propio objetivo declarado de Israel de extender su control y evitar que surja un Estado palestino”, señala el reporte.

A lo largo de décadas de ocupación militar, la economía palestina se ha visto lastrada por controles de carretera y portones militares que restringen el movimiento de personas y mercancías. Los hogares y las empresas han dependido en gran medida de empleos e importaciones vinculados a Israel, y han afrontado restricciones sobre la tierra y el comercio. Los aproximadamente 3,4 millones de palestinos que viven hoy en Cisjordania enfrentan cerca de un 30% de desempleo y han visto contraerse sustancialmente su economía desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás.

Tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel revocó los permisos de trabajo de la mayoría de los casi 200.000 palestinos que habían trabajado allí anteriormente. Los funcionarios citaron motivos de seguridad, pero en la práctica la decisión privó a la economía palestina de casi 400 millones de dólares al mes, o casi una cuarta parte de su producción económica total.

Muchas empresas hoy tienen dificultades para pagar a trabajadores, contratistas y proveedores, y las compañías privadas registran una caída estimada del 50% en la actividad desde antes de la guerra, “lo que refleja controles de movimiento más estrictos, cadenas de suministro interrumpidas y una mayor incertidumbre”, indica el informe.

“La sociedad palestina sobrevive, pero en un estado de empobrecimiento extenuante. Sin remedios, el resultado probablemente será una pérdida de esperanza y un riesgo creciente de inestabilidad y de mayor violencia”, advierte.

Como mayor empleador y proveedor de servicios de la Cisjordania ocupada, la Autoridad Palestina está en el centro de la crisis. Las agencias gubernamentales han pedido préstamos en gran medida para mantenerse a flote mientras los trabajadores del sector público no cobran y la infraestructura, como carreteras y tuberías de agua, se deteriora. La incapacidad de financiar los servicios públicos mantiene a los pacientes fuera de los hospitales y a los niños fuera de la escuela.

La mayor parte del dinero de la Autoridad Palestina proviene de impuestos recaudados sobre bienes que ingresan a Cisjordania a través de puertos israelíes, porque los palestinos no controlan sus propias fronteras. Pero bajo ministros de línea dura en el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Israel ha retenido miles de millones de dólares en ingresos fiscales adeudados e impuso unilateralmente deducciones sobre esos fondos. No se han realizado transferencias desde mayo de 2025.

Joost Hiltermann, asesor especial del International Crisis Group para Oriente Medio y el Norte de África, señaló que el interés mundial en más de dos años de guerra en Gaza había desviado la atención de Cisjordania, pero que los cambios que están ocurriendo ahora podrían tener, posiblemente, consecuencias más amplias para las aspiraciones futuras de los palestinos.

Hiltermann, quien escribió el reporte, explicó que los funcionarios israelíes, que ejercen un control considerable sobre muchas de las políticas en cuestión, no aceptaron ser entrevistados. Pero señaló desacuerdos dentro del gobierno de Netanyahu, en el que líderes de colonos y funcionarios de seguridad a menudo chocan sobre cómo gestionar la economía palestina.

“El estamento de seguridad no quiere que la Autoridad Palestina ni la economía colapsen porque tendrían que asumir la carga de gobernar el territorio por completo después de, en esencia, destruirlo”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.