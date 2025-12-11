Comediante Andy Dick informa sobre su estado de salud tras ser encontrado inconsciente en calle de Los Ángeles

El comediante Andy Dick ha dado una actualización sobre su estado de salud tras ser encontrado inconsciente en Los Ángeles, EE. UU.

Unas impactantes imágenes mostraban a Dick (59) desplomado a plena luz del día el martes por la tarde en una escalera frente a un edificio de Hollywood.

En imágenes compartidas por el medio TMZ, el delincuente sexual convicto fue visto tendido e inconsciente en los escalones, vestido con una chaqueta marrón, pantalones de pijama y Crocs. Personas que parecían ser sus amigos intentaron levantarlo del hormigón. Sus reconocibles anteojos estaban en el suelo cerca de él.

No está claro qué causó la crisis de salud. Los representantes del actor, así como el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Independent.

Dick dijo más tarde a TMZ que estaba vivo después del alarmante incidente. Al parecer, se negó a contar lo sucedido, pero dijo que se sentía aliviado por encontrarse bien.

El comediante Andy Dick ha dado parte de su estado de salud tras ser encontrado inconsciente en Los Ángeles ( Getty Images )

El video de la escena mostraba a los amigos de Dick gritándole que despertara mientras otros llamaban a una ambulancia. Otro transeúnte sugirió recurrir al Narcan, un medicamento de acción rápida que revierte las sobredosis de opiáceos.

El medio informó que a Dick se le administró Narcan en el acto. Al parecer, se negó a ser trasladado al hospital.

Dick lleva años hablando de su lucha contra la adicción. Dijo a Vice en 2016 que había estado 20 veces en rehabilitación para tratar su abuso de drogas y alcohol.

El también exactor del programa The Ben Stiller Show fue condenado por agresión sexual en noviembre de 2022 después de que le agarrara la entrepierna a un conductor de Uber en 2018. Fue condenado a 90 días de prisión y tuvo que registrarse como delincuente sexual.

Fue detenido menos de dos meses después por intoxicación pública y por no registrarse como criminal sexual.

Después de que se hicieran públicas las acusaciones de agresión sexual en su contra en 2018, Dick también fue retirado de la película Raising Buchanan tras denuncias de acoso sexual.

En mayo de 2022, el cómico fue detenido por un delito de agresión sexual durante una retransmisión en directo, después de que un hombre denunciara que había abusado de él mientras dormía. Los cargos se retiraron después de que el acusador se negara a cooperar con la policía.

Dick saltó a la fama haciendo comedia de improvisación y actuaciones como monologuista antes de conseguir papeles en los programas de televisión NewsRadio y Less Than Perfect. Asimismo, protagonizó brevemente dos programas fallidos de MTV: la serie de sketches cómicos The Andy Dick Show y un reality show llamado The Assistant.

Traducción de Sara Pignatiello