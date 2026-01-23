¿Cuáles son los costos ocultos de la pérdida de peso para los estadounidenses?

Para muchos estadounidenses, el costo de intentar perder peso va mucho más allá de la báscula.

Una nueva encuesta realizada por Hims, Inc. y Talker Research de 2.000 adultos reveló que el encuestado promedio gastó $12.308 en 2025 intentando alcanzar sus objetivos de peso.

Los encuestados creen que alcanzar su peso ideal les brindaría un alivio financiero significativo. En promedio, los encuestados dijeron que ahorrarían $197 al mes si lograran perder peso.

El 56 % dijo que esos ahorros provendrían de comprar menos comida rápida y reducir los gastos de supermercado (52 %). El 31 % espera gastar menos en ropa nueva, mientras que el 26 % prevé una reducción de los costos relacionados con las tallas especiales para personas de talla grande.

Otro 22 % cree que la pérdida de peso reduciría los gastos de atención médica, incluyendo menos visitas al médico y menores copagos de seguros.

El 19 % dijo que finalmente dejaría de gastar dinero en dietas de moda y programas de ejercicios repetitivos que no han dado resultados duraderos.

En los últimos 10 años, los encuestados informaron haber intentado alcanzar su peso ideal un promedio de seis veces.

Los encuestados dijeron que la pérdida de peso mejoraría significativamente su vida diaria. El 61 % dijo que tendría más energía durante el día, el 57 % dijo que poder usar tallas de ropa más pequeñas era un gran beneficio, y el 56 % dijo que si intentaba activamente perder peso, dormiría mejor y comería porciones más pequeñas de forma natural.

En 2026, muchos planean abordar la pérdida de peso de manera diferente, centrándose menos en la perfección y más en la constancia, la paciencia y los hábitos sostenibles.

La motivación sigue siendo fuerte, con un 77 % que afirma que volver a usar su ropa favorita para fin de año es un factor clave.

Financieramente, el 86 % dijo que perseguiría sus objetivos de pérdida de peso de forma más agresiva si hubiera una recompensa de $5.000 en juego.

“La asequibilidad, el acceso y la atención fragmentada siguen siendo algunos de los mayores obstáculos que se interponen entre las personas y el éxito a largo plazo en sus trayectorias de salud y bienestar”, dijo el Dr. Craig Primack, director de pérdida de peso en Hims & Hers. “Muchas personas prueban diferentes dietas, programas y citas médicas sin conexión entre sí, lo que genera gastos considerables sin brindar un apoyo constante y sostenido”.

“Plataformas como Hims & Hers, que integran el acceso a la nutrición, la actividad física y la orientación médica en un plan único e integral, pueden reducir tanto la carga financiera como el abandono del tratamiento, facilitando que las personas comiencen y mantengan un camino que realmente funcione”.