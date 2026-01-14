¿Qué estado tiene la mejor comida de Estados Unidos?

California podría ostentar el título de la mejor gastronomía de Estados Unidos, según un nuevo estudio.

Una encuesta de 5.000 estadounidenses, distribuidos equitativamente en todos los estados, reveló que California ocupó el primer lugar en cuanto a la mejor comida, seguida de Nueva York, Texas, Luisiana y Florida, que completaron los cinco primeros puestos.

La confianza fue especialmente alta en Luisiana, donde el 94 % de los residentes creen que su estado tiene la mejor gastronomía del país.

No todos los estados inspiraron el mismo entusiasmo. Los encuestados se mostraron mucho menos impresionados por la oferta gastronómica de Delaware, Indiana, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Utah, Vermont, Virginia Occidental y Wyoming.

Sin embargo, al preguntarles qué sabor o plato representa mejor a su estado, muchos se inclinaron con orgullo por los platos clásicos locales. Los neoyorquinos mencionaron la pizza, los californianos destacaron la auténtica comida mexicana y los texanos defendieron firmemente la barbacoa.

La encuesta realizada por HelloFresh y Talker Research también reveló qué papel juega la comida en la vida cotidiana. El 37 % de los estadounidenses dijeron que planean priorizar las tradiciones culinarias con sus seres queridos en 2026. El 69 % de los encuestados dijeron sentirse orgullosos al preparar recetas tradicionales de su estado, y el 53 % intenta grabar o documentar esas recetas para preservarlas.

En promedio, los estadounidenses cocinan 12 comidas en casa a la semana, incluyendo tres desayunos, cuatro almuerzos y cinco cenas. Sin embargo, solo dos de esas comidas se cocinan habitualmente en compañía y solo cuatro se comen juntos.

El tiempo en la cocina se acumula rápidamente: la persona promedio dedica unos 67 minutos al día a cocinar, casi 410 horas al año, o aproximadamente 17 días completos.

A pesar de esta inversión de tiempo, las comidas a menudo se hacen con prisas o con distracciones. El 37 % de los estadounidenses afirmaron que rara vez o nunca desayunan sin distracciones, con cifras similares para el almuerzo (28 %) y la cena (21 %).

“La comida es la forma en que nos conectamos, compartimos historias y transmitimos tradiciones”, dijo Michelle Doll Olson, gerente sénior de desarrollo culinario en HelloFresh EE. UU. “Nuestra encuesta muestra que los estadounidenses están volviendo a la cocina no solo para cocinar, sino para crear momentos de unión, preservar recetas y disfrutar de la comodidad de las comidas caseras con sus seres queridos. En 2026, la cocina se está convirtiendo realmente en un lugar donde la conexión y la tradición cobran vida”.