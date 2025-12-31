Los medicamentos más comunes que debes evitar cuando bebas alcohol en estas fiestas

Una o dos copas de champán con la comida de Navidad. Unos cócteles con amigos para recibir el Año Nuevo. Parece que hay muchas ocasiones para relajarse con una bebida alcohólica.

Pero si estás tomando ciertos medicamentos mientras bebes alcohol, esto puede afectar tu organismo de varias maneras. Beber alcohol en combinación con ciertos medicamentos puede hacer que estos no funcionen tan bien. Con otros, corres el riesgo de sufrir una sobredosis potencialmente mortal.

Esto es lo que debes saber si tomas medicación y piensas beber.

¿Por qué es tan importante?

Después de tomar un medicamento, este viaja hasta el estómago. Desde allí, el cuerpo lo transporta al hígado, donde se metaboliza y descompone antes de pasar al torrente sanguíneo. Cada medicamento que se toma se suministra en una dosis que tiene en cuenta la cantidad de metabolismo que se produce en el hígado.

Cuando se bebe alcohol, este también se descompone en el hígado y puede afectar a la cantidad de fármaco que se metaboliza.

Algunos medicamentos se metabolizan más, lo que puede significar que no llega suficiente cantidad al torrente sanguíneo para ser eficaces.

Muchos medicamentos interactúan con el alcohol

Algunos medicamentos se metabolizan menos. Esto significa que se recibe una dosis mucho mayor de la prevista, lo que podría provocar una sobredosis. Los efectos del alcohol (como la somnolencia) pueden actuar además de los efectos similares de un medicamento.

Que se produzca o no una interacción, y qué interacción se produzca, depende de muchos factores. Por ejemplo, el medicamento que estés tomando, la dosis, la cantidad de alcohol que bebas, tu edad, tus genes, tu sexo y tu estado general de salud.

Las mujeres, las personas mayores y las personas con problemas hepáticos tienen más probabilidades de sufrir una interacción medicamentosa con el alcohol.

¿Qué medicamentos no son una buena combinación con el alcohol?

Muchos medicamentos interaccionan con el alcohol, independientemente de que hayan sido recetados por su médico o se adquieran sin receta, como los medicamentos a base de plantas.

1. Medicamentos + alcohol = somnolencia, coma, muerte

Beber alcohol y tomar un medicamento que deprima el sistema nervioso central para reducir la excitación y la estimulación pueden tener efectos aditivos. En conjunto, pueden producir somnolencia, ralentizar la respiración y el ritmo cardíaco y, en casos extremos, provocar el coma y la muerte. Estos efectos son más probables si toma más de uno de estos tipos de medicamentos.

Entre los medicamentos que hay que tener en cuenta están los de la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el dolor (excepto el paracetamol), los trastornos del sueño (como el insomnio), las alergias, los resfriados y la gripe. Es mejor no beber alcohol con estos medicamentos o mantener su consumo al mínimo.

2. Medicamentos + alcohol = más efectos

La mezcla de alcohol con algunos medicamentos aumenta el efecto de estos.

Un ejemplo es el somnífero zolpidem, que no debe tomarse con alcohol. Los efectos secundarios raros, pero graves, son comportamientos extraños mientras se está dormido, como comer dormido, conducir dormido o caminar dormido, que son más probables con el alcohol.

¿Bebes cerveza artesanal? Puede interactuar con algunos medicamentos y elevar la presión arterial

3. Medicamentos + cerveza artesanal o casera = presión arterial alta

Algunos tipos de medicamentos solo interactúan con algunos tipos de alcohol.

Algunos ejemplos son algunos medicamentos para la depresión, como la fenelzina, la tranilcipromina y la moclobemida, el antibiótico linezolid, el medicamento contra el Parkinson, la selegilina, y el medicamento contra el cáncer, la procarbazina.

Estos llamados inhibidores de la monoaminooxidasa solo interactúan con algunos tipos de cervezas de boutique y artesanales, cervezas con sedimento visible, cervezas belgas, coreanas, europeas y africanas y cervezas y vinos caseros.

Estos tipos de alcohol contienen altos niveles de tiramina, una sustancia natural que el organismo suele descomponer y que normalmente no causa ningún daño.

Sin embargo, los inhibidores de la monoaminooxidasa impiden que el organismo descomponga la tiramina. Esto aumenta los niveles en tu cuerpo y puede hacer que tu presión arterial aumente a niveles peligrosos.

About the authors Nial Wheate es profesor asociado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sídney. Jessica Pace es profesora asociada en la Universidad de Sídney. Este artículo se publicó originalmente en ‘The Conversation’ y se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes leer el artículo original aquí.

4. Medicamentos + alcohol = aparición de efectos incluso después de dejar de beber

Otros medicamentos interactúan porque afectan la forma en que el organismo descompone el alcohol.

Si bebes alcohol mientras tomas estos medicamentos, puedes sentir náuseas, vómitos, enrojecimiento de la cara y el cuello, sensación de falta de aire o mareo; tu corazón puede latir más rápido de lo normal o tu presión arterial puede bajar.

Esto puede ocurrir incluso después de interrumpir el tratamiento y después beber alcohol. Por ejemplo, si estás tomando metronidazol, debes evitar el alcohol mientras estés tomando el medicamento y durante al menos 24 horas después de dejar de tomarlo.

Un ejemplo en el que el alcohol modifica la cantidad de medicamentos o sustancias afines en el organismo es la acitretina. Este medicamento se utiliza para tratar afecciones cutáneas como la psoriasis grave y para prevenir el cáncer de piel en personas que se sometieron a un trasplante de órganos.

Cuando se toma acitretina, esta se transforma en otra sustancia, el etretinato, antes de ser eliminada del organismo. El alcohol aumenta la cantidad de etretinato en tu organismo.

Esto es especialmente importante, ya que el etretinato puede causar anomalías congénitas. Para evitarlo, si eres una mujer en edad fértil, debes evitar el alcohol mientras estés tomando el medicamento y durante los dos meses siguientes a dejar de tomarlo.

Mitos sobre el alcohol y los medicamentos

El alcohol y los anticonceptivos

Uno de los mitos más comunes sobre los medicamentos y el alcohol es que no se puede beber mientras se toma la pastilla anticonceptiva.

Por lo general, es seguro consumir alcohol con la pastilla, ya que no afecta directamente a la eficacia de los anticonceptivos.

Pero la pastilla es más eficaz cuando se toma a la misma hora cada día. Si bebes mucho, es más probable que te olvides de hacerlo al día siguiente.

Sí, puedes beber mientras tomas la pastilla. Pero si vomitas a las pocas horas de tomarla, la pastilla no funcionará.

El alcohol también puede provocar náuseas y vómitos en algunas personas. Pero si vomitas a las pocas horas de tomarla, la pastilla no funcionará. Esto aumenta el riesgo de embarazo.

Las pastillas anticonceptivas también pueden afectar la respuesta al alcohol, ya que las hormonas que contienen pueden modificar la forma en que el organismo elimina el alcohol. Esto significa que puedes emborracharte más rápido y permanecer borracho durante más tiempo de lo que lo harías normalmente.

El alcohol y los antibióticos

Luego está el mito de no mezclar alcohol con ningún antibiótico. Esto solo se aplica al metronidazol y al linezolid.

Pero si puedes, es mejor evitar el alcohol mientras tomas antibióticos. Los antibióticos y el alcohol tienen efectos secundarios similares, como malestar estomacal, mareos y somnolencia. El uso conjunto de ambos fármacos aumenta las probabilidades de sufrir estos efectos secundarios. El alcohol también puede reducir tu energía y aumentar el tiempo que tardas en recuperarte.

¿Dónde puedo pedir asesoramiento?

Si tienes previsto beber alcohol en estas fiestas y te preocupa cualquier interacción con tus medicamentos, no dejes de tomarlos sin más.

Tu farmacéutico puede aconsejarte si es seguro que bebas en función de los medicamentos que estés tomando y, en caso negativo, aconsejarte alternativas.

Traducción de Olivia Gorsin