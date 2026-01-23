Brett Favre compartió una sincera actualización sobre su diagnóstico de Parkinson y sus planes a medida que progresa su enfermedad.

La estrella retirada de la NFL reveló por primera vez su enfermedad en 2024 mientras testificaba ante el Congreso sobre la reforma de la asistencia social.

En una nueva entrevista con TMZ Sports, Favre habló sobre su experiencia con el Parkinson casi dos años después, diciendo que “progresó un poco más rápido” de lo que esperaba.

Favre también se refirió a los informes de principios de mes que afirmaban que había “perdido la esperanza”.

“No me rendí en absoluto y voy a luchar hasta el final”, declaró a TMZ Sports. “Sí, progresé un poco más rápido de lo que hubiera esperado en este momento, ¡pero estoy sumamente agradecido y bendecido!”.

En cuanto a cómo planea controlar tanto sus síntomas como la progresión de su Parkinson, el exquarterback de los Green Bay Packers dijo que se mantendría activo e intentaría inscribirse en cualquier ensayo clínico.

open image in gallery La leyenda retirada de la NFL Brett Favre dice que su diagnóstico de Parkinson está progresando “un poco más rápido” de lo que esperaba ( Getty Images )

open image in gallery Favre planea seguir manteniéndose activo e inscribirse en cualquier ensayo clínico contra el Parkinson, ya que actualmente no existe cura ( Getty Images for SiriusXM )

“Es todo lo que puedo hacer”, dijo. “De ninguna manera me rendiré”.

“Solo rezo por una cura para mí y para millones de personas que padecen la misma enfermedad”, añadió el jugador retirado de la NFL. “Llego pronto. Aunque pasaron tres años, aún es pronto en esta enfermedad, así que mantengo la esperanza de que algo pueda al menos detener la progresión, si no curarla”.

El Parkinson es un trastorno cerebral progresivo que provoca el deterioro del sistema nervioso y del movimiento diario. Aunque no existe cura, los síntomas pueden tratarse y controlarse.

Los síntomas de la enfermedad pueden variar de una persona a otra, pero la afección suele definirse por temblores nerviosos, dificultad para hablar y rigidez muscular, según la Clínica Mayo.

Después de revelar por primera vez su diagnóstico en los tribunales, Favre dijo en una entrevista con TMZ Sports que recibió su diagnóstico en enero de 2024 después de que comenzara a tener problemas para usar su brazo derecho y fuera incapaz de mantener firme un destornillador.

Favre dijo que sospechaba que algo iba mal cuando su brazo derecho se quedaba “atascado”. Dijo que no notó una disminución de la fuerza, pero que era incapaz de sujetar un destornillador con una mano. Dijo que notificó el problema a su médico cuando tuvo dificultades para ponerse una chaqueta.

“Sentí mi brazo, la fuerza estaba ahí, pero no podía guiarlo”, dijo a TMZ Sports. “Y fue lo más frustrante”.

Traducción de Olivia Gorsin