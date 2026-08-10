Britney Spears lanza una advertencia contundente sobre el bótox tras una experiencia “vergonzosa”

Britney Spears ha hablado abiertamente sobre un procedimiento de bótox fallido que le dejó el párpado caído, advirtiendo a sus fans que tengan cuidado con los tratamientos cosméticos.

La música (44) describió los efectos secundarios no deseados de las inyecciones en un video de Instagram, que subtituló “¡No puedes confiar en nadie!”.

Spears afirmó que quien le había inyectado el bótox le había puesto “tanto en el ojo izquierdo que se cayó así”, antes de demostrar el efecto presionando su párpado con el dedo.

La cantante de ‘Baby One More Time’ dijo que, cuatro semanas después de la intervención, su párpado “apenas [estaba] empezando a levantarse y a volver a la normalidad”.

“Es tan vergonzoso que haya sido así”, continuó, antes de advertir a sus fans que tuvieran cuidado al inyectarse la popular neurotoxina.

open image in gallery La cantante puso de manifiesto las consecuencias de la intervención mal realizada ( Instagram @britneyspears )

“Esta gente y estos médicos pueden destrozarte los ojos”, afirmó, y siguió: “Tengan cuidado con esta gente. Intentan cambiarles la cara y arruinarlo todo. Cuiden sus cuerpos, porque les pertenecen. Eso es todo”.

A principios de esta semana, la estrella hizo la emotiva confesión de que sentía que había “fracasado” como madre de sus hijos Sean Preston (20) y Jayden James (19), fruto de su relación con su exesposo Kevin Federline, después de que uno de sus hijos le dijera que no creía en Dios y que, en cambio, creía en la ciencia.

open image in gallery Spears advirtió a sus seguidores que “[cuidaran] su cuerpo” tras su experiencia con las inyecciones antiarrugas ( Instagram @britneyspears )

“En ese momento sentí que había fracasado como madre”, escribió en una publicación compartida en X/Twitter, antes de añadir: “Quiero decirles a mis hijos y a la gente en general que lamento mis errores del pasado”.

Además, el mes pasado, Spears se pronunció después de que sus fans expresaran su preocupación por unas fotos que parecían mostrarla de pie asomada por el techo solar abierto de un automóvil en medio del tráfico.

Les dijo a sus seguidores que “nada [era] lo que [parecía]” y que las fotos capturaban solo “dos segundos de locura” dentro de “los días y las horas de [su] realidad”.

Traducción de Sara Pignatiello