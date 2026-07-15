Britney Spears responde a fans preocupados por verla asomada por el techo de un auto en movimiento

Britney Spears se ha pronunciado después de que sus fans expresaran su preocupación por unas fotos de la cantante asomada por el techo de un todoterreno en movimiento en una autopista de Los Ángeles, California, EE. UU.

La estrella del pop (44) fue fotografiada asomándose por el techo corredizo abierto de una camioneta Mercedes negra en medio del tráfico en la autopista 101 de Los Ángeles, cerca del barrio Studio City. Medios como el Daily Mail y Page Six publicaron las fotos el 8 de julio y citaron la preocupación de sus fans.

Spears les dijo a sus fans que “nada [era] lo que [parecía]” en un mensaje que compartió en Instagram junto a una imagen de ella en la autopista.

“¡Lo que la gente ve son dos segundos de locura mía arqueándome hacia Dios! ¡Pero no ven los días y las horas de mi realidad! Nada es lo que parece”, escribió, y añadió: “Creo que necesito abrir el techo bastante más a menudo”.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Spears para obtener comentarios.

open image in gallery Britney Spears dijo a sus seguidores en Instagram que “nada [era] lo que [parecía]”, en respuesta a unas fotos en las que aparecía circulando por una autopista de Los Ángeles ( Instagram via @britneyspears )

En mayo, Spears se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol tras un incidente ocurrido el 4 de marzo en el condado de Ventura, California.

Tras el incidente, el representante de la cantante confirmó que ella se había internado voluntariamente en un centro de tratamiento. Asimismo, el vocero declaró a The Independent que ese “cambio largamente esperado” tenía que producirse en la vida de la cantante tras el arresto.

“Esperemos que pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario y largamente esperado para garantizar su bienestar y éxito”, continuaba el comunicado.

open image in gallery Spears se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en mayo, y su representante afirmó que era necesario que se produjera un “cambio que hacía tiempo que se debía haber producido” en su vida ( Invision/AP )

Semanas después, la cantante publicó en redes sociales un mensaje sobre su “viaje espiritual” y sobre haber conocido a “muchas personas nuevas y maravillosas” en esta nueva etapa de su vida.

“Estoy muy agradecida a mis amigos y a tantas personas maravillosas que he conocido a través de mi camino espiritual… todo ha resultado ser una bendición”, dijo en aquel momento.

Afirmó que todavía tenía que aprender a “ser amable [consigo] misma y con la forma en que [se hablaba] a [sí] misma".

“Es un viaje sin fin y a veces simplemente me detengo, miro hacia arriba y digo ‘¡Guau, Dios mío, fuiste tú!’ ¡Y sigo sonriendo!”, prosiguió.

En junio, los hijos adultos de Spears, Sean Preston Federline y Jayden James Federline, hicieron su debut como modelos en la pasarela de la Semana de la Moda de París para el desfile de Vetements Menswear Primavera/Verano 2027.

Su madre no estuvo presente en el desfile, pero los hermanos declararon a Vogue que ella había estado “nerviosa” por ellos y que les había enviado flores para desearles suerte.

La cantante se ha retirado en gran medida de su carrera musical, ya que no ha realizado giras en casi ocho años ni ha lanzado un álbum en casi una década.

Su tutela, que duró casi 14 años, se disolvió en 2021, lo que le permitió recuperar el control de su vida y sus finanzas. Posteriormente publicó el exitoso libro de memorias La mujer que soy.

Traducción de Sara Pignatiello