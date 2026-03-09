Arresto de Britney Spears: cronología de los acontecimientos desde que finalizó su tutela

Britney Spears fue detenida el jueves en California por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Un representante de Spears dijo a The Independent: “Fue un incidente desafortunado y totalmente imperdonable. Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley y, con suerte, este puede ser el primer paso en el cambio largamente esperado que debe ocurrir en su vida. Esperemos que pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles”.

He aquí un repaso a los acontecimientos en la vida de la superestrella del pop desde que fue liberada de una tutela judicial en 2021.

En muchos sentidos, llevó una vida muy privada en los últimos cuatro años y medio, pero no faltaron los grandes momentos públicos.

Junio de 2022: matrimonio con Sam Asghari

Haciendo gala de su nueva libertad, Spears se casa con su novio de toda la vida, Sam Asghari.

Spears, que entonces tenía 40 años, había citado su deseo de casarse con Asghari como uno de los factores que impulsaban su deseo de poner fin a la tutela que había estado en vigor durante casi 14 años.

open image in gallery Britney Spears y Sam Asghari aparecen en el estreno de Había una vez en Hollywood en Los Ángeles en 2019 ( Invision/AP )

Los dos se casaron en su casa de Thousand Oaks, California, ante invitados como Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Madonna.

Un amigo de la infancia con el que estuvo casada unos días intenta colarse en la ceremonia y es detenido.

Agosto 2022: música nueva con Elton John

En un regreso temporal a la música, Spears colabora con Elton John en el sencillo Hold Me Closer. Es su primera canción nueva desde 2016.

Esta canción funky con piano, basada en el éxito de 1971 de John “Tiny Dancer”, es uno de los 10 primeros sencillos de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos y encabeza las listas de varios otros países.

Junio de 2023: Britney en Broadway

Un musical de Broadway basado en las canciones de Spears se estrena con su respaldo y aprobación, pero no consigue calar entre la crítica ni el público y cerrará tras solo dos meses y medio.

Julio 2023: un embrollo con Wemby

Spears tiene una extraña interacción en Las Vegas con el entonces novato de los San Antonio Spurs Victor Wembanyama. El momento quedó grabado en video, pero las versiones discrepan sobre lo sucedido.

Spears se acerca a Wembanyama por detrás e intenta llamar su atención dándole golpecitos en la espalda. Un miembro de su equipo de seguridad le arrebata el brazo, que la golpea en la cara.

Spears califica el encontronazo de “supervergonzoso”. Presenta un informe sobre las acciones del guardaespaldas a la policía de Las Vegas, que dice que no se efectuará ninguna detención. Wembanyama dice que no le dijeron que Spears era la persona implicada hasta horas después, y que en realidad nunca la vio.

Agosto de 2023: divorcio de Asghari

Asghari solicita el divorcio tras solo 14 meses de matrimonio.

Cita diferencias irreconciliables como motivo y solicita una pensión alimenticia. Spears se niega a referirse públicamente a la ruptura.

Octubre de 2023: La mujer que soy

Spears publica sus memorias, La mujer que soy. Detalla su infancia y su ascenso al estrellato, sus matrimonios y maternidad y su tutela.

open image in gallery Justin Timberlake, a la izquierda, y Britney Spears aparecen en un partido de las estrellas de la NBA en 2002 ( AP )

No se aborda su reciente divorcio de Asghari. Pero varios capítulos están dedicados a su relación con Justin Timberlake, incluyendo detalles profundamente personales sobre un embarazo, un aborto y una dolorosa ruptura. El libro vende más de un millón de ejemplares en su primera semana.

Enero de 2024: sin álbum nuevo

Spears dice que los rumores de que está planeando un álbum nuevo son falsos. Dice en una publicación de Instagram que no tiene intención de volver nunca a la industria musical.

Abril de 2024: un acuerdo con Jamie

Spears llega a un acuerdo con su padre Jamie Spears sobre los problemas persistentes con la tutela judicial que él controlaba principalmente.

El acuerdo evita lo que podría haber sido un juicio largo, feo y revelador.

El abogado de Spears había pedido un ajuste de cuentas público por lo que dijo que era una malversación financiera por parte de Jamie Spears y por las acusaciones de vigilancia excesiva de Britney, que él negó.

Abril de 2024: un acuerdo con Sam

Spears llega a un acuerdo con Asghari en su divorcio.

Se hicieron públicos pocos detalles, pero ni Spears ni Asghari recibirán en el futuro la manutención conyugal que él solicitaba inicialmente.

open image in gallery Las memorias de Britney Spears, La mujer que soy ( AP )

Agosto de 2024: Britney, la película biográfica

Universal Pictures se hace con los derechos de las memorias de Spears, La mujer que soy ,y anuncia que desarrollará una película biográfica de la estrella del pop que dirigirá Jon M. Chu, cuyos créditos incluyen Locamente millonarios, En el barrio y Wicked.

Octubre de 2025: opina K-Fed

El exmarido de Spears, Kevin Federline, padre de sus dos hijos, publica unas memorias, You Thought You Knew.

open image in gallery Britney Spears, a la derecha, y su marido Kevin Federline en 2006 ( AP )

Incluye acusaciones de que Spears bebió durante el embarazo, consumió cocaína cuando los niños aún estaban en periodo de lactancia y tuvo un comportamiento extraño y aterrador durante las visitas con ellos.

Spears responde con un comunicado en sus cuentas de las redes sociales diciendo que Federline se dedicó a ejercer sobre ella una "manipulación psicológica constante” y el libro está lleno de “mentiras piadosas”.

Traducción de Olivia Gorsin