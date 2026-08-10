Ocasio-Cortez dice que congelará óvulos mientras decide sobre su carrera política

La representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez dijo que congelará óvulos mientras decide sus próximos movimientos políticos de cara a la campaña de las elecciones presidenciales de 2028.

“Esta es una decisión que estoy tomando para sentir que tengo más control sobre mi vida”, comentó Ocasio-Cortez, de 36 años, en Instagram sobre su decisión respecto a sus opciones reproductivas.

La congresista por Nueva York, una figura destacada del ala progresista del Partido Demócrata, no dijo explícitamente si planea tener hijos. Señaló en sus publicaciones en redes sociales que estaba asumiendo un “riesgo político” al hablar de manera tan personal sobre sus posibles planes familiares.

Ocasio-Cortez dijo después en ABC, en el programa “This Week” del domingo, que no ha descartado postularse para presidenta ni para el escaño del Senado de Estados Unidos que ocupa el líder demócrata en el pleno, Chuck Schumer, de Nueva York, en 2028. Explicó que quiere normalizar las conversaciones sobre lo que enfrentan las mujeres en su vida profesional y personal, al tiempo que pone de relieve las políticas del gobierno del presidente Donald Trump.

“En este entorno político, en el que este gobierno está negando atención reproductiva a las mujeres en todo el país, desde el derecho al aborto hasta la posibilidad de llevar a término un embarazo saludable, creo que es importante que, como líderes, tengamos estas conversaciones”, señaló Ocasio-Cortez.

El gobierno de Trump se opone al derecho al aborto, y los jueces nombrados por el presidente republicano durante su primer mandato en la Corte Suprema aportaron el margen en el fallo de 2022 que anuló el precedente judicial de Roe contra Wade, que había establecido un derecho constitucional a interrumpir un embarazo.

Por separado, sin embargo, Trump firmó en 2025 una orden ejecutiva diseñada para reducir los costos de la fertilización in vitro.

Ocasio-Cortez impulsó un proyecto de ley demócrata en 2022, cuando el partido controlaba la Cámara de Representantes, para incorporar el derecho al aborto en la legislación federal tras la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto.

Como parte de su anuncio del fin de semana, Ocasio-Cortez señaló que las mujeres —en la política y en otros ámbitos— enfrentan estándares distintos y un mayor escrutinio sobre su situación familiar.

“Los hombres se presentan a un cargo o, francamente, van a entrevistas de trabajo, y la gente no piensa en el fondo de su mente: ‘OK, este tipo se está postulando, ¿cuántos años tiene? Ah, bueno, ¿va a querer formar una familia?’”, comentó Ocasio-Cortez.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.