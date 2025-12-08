Kate Winslet ha pedido a sus colegas famosas que mantengan su aspecto natural en medio del auge de los procedimientos cosméticos no quirúrgicos y los medicamentos para adelgazar.

Winslet ha pasado gran parte de su carrera luchando contra los cánones de belleza de Hollywood; sin embargo, ahora siente que “a nadie le importa”.

“Nadie escucha, porque se han obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más 'Me gusta' en Instagram. Me angustia mucho”, declaró al periódico británico

“Es devastador. Es aterrador que la autoestima de una persona está tan ligada a su aspecto”, prosiguió la actriz de Titanic (50).

“Y es desconcertante, porque por momentos pienso que hemos mejorado: por ejemplo, cuando veo a actrices en eventos vestidas como quieren, de la forma que sea; pero, por otro lado, mucha gente toma medicamentos para adelgazar. Es muy variado. Algunos eligen ser ellos mismos, otros hacen todo lo posible por no serlo. ¿Y saben lo que están metiendo en su cuerpo? El desprecio por la propia salud es aterrador. Me molesta ahora más que nunca. Es un maldito caos ahí afuera”.

open image in gallery “Nadie escucha, porque se han obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más 'Me gusta' en Instagram”, dijo Kate Winslet a 'The Sunday Times' ( Gareth Cattermole/Getty Images )

open image in gallery Kate Winslet (derecha) protagoniza su debut como directora, 'Goodbye June', junto a Helen Mirren ( Netflix )

Según The Times, Winslet destacó a actrices como Helen Mirren, Toni Collette y Andrea Riseborough —con las que protagoniza su venidero debut como directora, Goodbye June—, así como a su compañera de reparto en Avatar, Sigourney Weaver, por envejecer con naturalidad bajo los focos.

“Tenemos que seguir siendo reales”, añadió Winslet.

En 2024, tras protagonizar la película biográfica de Ellen Kura sobre la fotoperiodista de guerra Lee Miller (Lee), Winslet expresó su frustración por los comentarios de la gente sobre su aspecto.

“La gente dice: 'Oh, fuiste muy valiente al tomar este papel. No llevabas maquillaje. Tenías arrugas'", explicó.

“¿Les decimos a los hombres: 'Oh, fuiste muy valiente al tomar este papel. Te dejaste barba'?. No, no lo hacemos”, agregó.

Winslet, que apareció toples en Lee, criticó anteriormente a los espectadores que la tacharon de “valiente” por rodar escenas desnuda sin perder peso antes. “Valiente es estar en el frente. Valiente es ser enfermera de un hospital público durante [la pandemia de] covid”, afirmó.

“No es de valientes ir toples, sin maquillaje o sin botox. Eso simplemente es ser una persona real”, sentenció.

Los procedimientos no quirúrgicos, como los rellenos faciales, están aumentando en popularidad con casi 10,000 realizados por miembros de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos (BAAPS) en 2024.

Winslet está promocionando actualmente Goodbye June, que sigue a cuatro hermanos (Winslet, Collette, Riseborough y Johnny Flynn) cuando la salud de su madre (Mirren) da un giro inesperado justo antes de Navidad, obligándoles a descifrar una dinámica familiar complicada ante la posible pérdida.

“Es difícil hablar de la pérdida y el dolor, tanto si te ha ocurrido a ti como si no. Es algo que, en última instancia, nos ocurre a todos. Lo que espero es que abra una conversación que para muchas personas puede ser difícil tener”, declaró Winslet a The Independent en el estreno de la película en Londres esta semana.

Goodbye June se estrena el 24 de diciembre en Netflix.

Traducción de Sara Pignatiello