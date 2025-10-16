“Manipulación constante”: Britney Spears arremete contra Kevin Federline tras la publicación de sus memorias

Britney Spears se pronunció luego de las declaraciones hechas por su exesposo, Kevin Federline, en las que habla sobre su supuesto comportamiento con sus hijos.

En un extracto del libro, You Thought You Knew, compartido esta semana con The New York Times, Federline afirma que Spears, en algunas ocasiones, observaba a sus hijos —entonces adolescentes— mientras dormían, sosteniendo un cuchillo en la mano.

Frente a estas acusaciones, el equipo de la cantante calificó la versión de Federline como “sensacionalismo”, según un comunicado enviado a The Independent.

El jueves, Britney Spears publicó un comunicado en su cuenta oficial de X, donde denunció las “mentiras piadosas” incluidas en el libro de Kevin Federline.

“La manipulación constante de mi exesposo [sic] es extremadamente dolorosa y agotadora”, escribió la cantante. En el mismo mensaje, también dirigió críticas a sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19).

open image in gallery Federline y Spears estuvieron casados de 2004 a 2007 ( Getty Images )

“Siempre he suplicado, he alzado la voz, por tener una vida con mis hijos. Sé que tratar con adolescentes no es sencillo, pero esta situación me ha dejado muy desmoralizada. Les he pedido, casi les he rogado, que estén presentes en mi vida. Lamentablemente, ellos mismos han visto cómo mi propio padre me ha faltado al respeto”.

Agregó que sus hijos también deben asumir su responsabilidad: “Uno de ellos solo me ha visto 45 minutos en los últimos cinco años, y el otro ha venido apenas en cuatro ocasiones en ese mismo tiempo. Yo también tengo dignidad. De ahora en adelante, les haré saber cuándo estoy disponible”.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Federline en busca de comentarios.

La expareja estuvo casada entre 2004 y 2007. En 2008, Federline obtuvo la custodia principal de sus hijos, luego de que Spears fuera puesta bajo tutela legal tras atravesar una crisis de salud mental que fue pública.

En los años siguientes, Spears luchó por pasar más tiempo con sus hijos y, en 2019, logró que se le otorgara el 30 % de los derechos de custodia, mientras Federline conservó el 70 %.

En su declaración, la cantante también acusó a Federline de aprovechar su antigua relación para lucrar a través de sus memorias.

open image in gallery Britney Spears compartió una declaración sobre las memorias de Federline en X ( Britney Spears/X )

“Créanme, esas mentiras piadosas que aparecen en ese libro van directo al banco, y al final, la única que realmente sale herida con todo esto soy yo”, escribió Spears.

“Siempre voy a amar a mis hijos. Y si de verdad me conocieran, no se dejarían llevar por lo que dicen los tabloides sobre mi salud mental o el alcohol. Soy una mujer inteligente que ha intentado vivir de forma tranquila y privada durante los últimos cinco años. Estoy hablando ahora porque ya fue suficiente. Cualquier mujer con dignidad haría lo mismo”.

En sus memorias publicadas en 2023, The Woman in Me —actualmente en proceso de adaptación cinematográfica— Spears relató que Federline no le permitía ver a sus hijos y que trató de convencer a todos de que ella estaba completamente “fuera de control” para lograr la custodia total.

Por su parte, Federline declaró al The New York Times: “Nunca he estado en contra de Britney. Siempre quise que mis hijos tengan una gran relación con su madre. Pero es complicado, porque cuando pienso en todo lo que ha pasado… mis hijos no conocen a la mujer con la que me casé. Y llevo veinte años tratando de cerrar esa brecha”.

La tutela legal que controlaba la vida de Spears fue anulada en 2021 tras el movimiento #FreeBritney [Liberen a Britney], impulsado por sus fans, cuando un juez determinó que ya no era necesaria.

No obstante, en los últimos años, Spears ha mostrado comportamientos erráticos en redes sociales.

“Todas esas personas que pusieron tanta energía en el movimiento Free Britney”, escribe Federline en sus memorias, “ahora deberían canalizar ese mismo compromiso en el movimiento Save Britney [Salven a Britney]. Porque esto ya no se trata solo de libertad… se trata de cuidar su bienestar”.

You Thought You Knew llegará a las librerías el próximo 21 de octubre.

Traducción de Leticia Zampedri