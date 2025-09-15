La esposa de Bruce Willis revela cómo el actor mantiene su independencia pese al diagnóstico de demencia

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, habló abiertamente sobre cómo el actor retirado aún logra mantener su independencia a pesar de sus problemas de salud.

La familia del protagonista de Duro de matar anunció en febrero de 2023 que le habían diagnosticado demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad cerebral degenerativa que afecta la comunicación y el comportamiento. En agosto, Willis fue trasladado a una casa de un solo piso, cercana a la vivienda familiar, para estar más cerca de sus hijas y recibir atención constante.

En una nueva entrevista con The Sunday Times, Heming Willis, de 47 años, explicó que, aunque el cambio fue difícil al principio, ha resultado beneficioso tanto para Willis, de 70 años, como para su familia. Por ejemplo, cada viernes por la noche, un grupo de amigos lo visita para una “reunión entre amigos”.

“Ha marcado una gran diferencia que más amigos y familiares puedan tener su propia experiencia con él, sin que sea en mi casa, sin que yo esté encima, sin mi ansiedad por cómo manejar a los invitados y sus expectativas, y luego tener que ver sus reacciones, su tristeza por lo que es”, dijo Heming Willis al medio.

Aunque Heming Willis aún lucha emocionalmente con el diagnóstico de su esposo, considera que la mudanza fue la decisión correcta, tanto para que sus dos hijas puedan tener una infancia lo más normal posible, como para cuidar de su propia salud mental.

Heming Willis explicó que Bruce Willis tiene amigos que lo visitan cada viernes por la noche para una “reunión de amigos” ( Getty Images for Film at Lincoln )

“Al final, pude volver a ser su esposa. Y eso es un verdadero regalo”, dijo Heming Willis a The Times.

Heming Willis ya había hablado con People sobre la decisión de mudar a Bruce a una casa separada — y sobre las críticas que recibió por ello.

“La demencia se manifiesta de forma diferente en cada hogar, y uno tiene que hacer lo que es correcto para la dinámica familiar y para la persona que amas”, explicó. “Es algo que me rompe el corazón. Pero así es como hemos podido darle un lugar a toda nuestra familia, [y] le ha abierto el mundo a Bruce”.

Dado que su esposo —con el que lleva casada desde 2009— necesita “un ambiente tranquilo y sereno”, Heming Willis declaró a People que había decidido trasladar a Willis a una casa que se adapte mejor a sus necesidades.

Actualmente, el actor vive en una casa de una sola planta acompañado por un equipo de cuidados a tiempo completo, debido a que sus necesidades se han vuelto más complejas e intensas con el avance de la enfermedad.

Debido a la naturaleza degenerativa del trastorno, Heming explicó que su esposo habría querido que la vida de sus hijas no se viera alterada por las adaptaciones necesarias en la vivienda.

“Tenemos dos hijas pequeñas y era importante que tuvieran un hogar que atendiera sus necesidades y que Bruce pudiera tener un lugar que atendiera las suyas. Las niñas pueden volver a jugar y tener pijamadas sin tener que andar de puntillas”, explicó Heming Willis.

“Todo se siente mucho más tranquilo, más a gusto ahora”, agregó.

Traducción de Leticia Zampedri