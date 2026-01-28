Un novio ha publicado el baile salvaje de su madre en su boda para defender a Victoria Beckham después de que el hijo de esta, Brooklyn Beckham, afirmara que ella “se apropió” de su primer baile con su esposa Nicola Peltz en su boda.

A principios de este mes, Brooklyn (26) compartió en Internet un explosivo ataque dirigido a sus padres —la ex Spice Girl Victoria y el icono del fútbol David Beckham— en el que los acusaba de “intentar sin cesar arruinar” su relación con Peltz desde su boda en 2022. Afirmó además que, durante la ceremonia, se había sentido “humillado” cuando Victoria “bailó muy inapropiadamente [con él] delante de todo el mundo”.

Sin embargo, un novio, Joseph Maine, ha intervenido en el drama, compartiendo cómo su propia madre tuvo un momento de atraer miradas en su boda con su esposo Jack McWilliams.

En un video de TikTok compartido por la pareja, que cuenta con más de 25 millones de visualizaciones, la madre de Maine era llevada en brazos por su amigo y rebotaba en la pista de baile con las piernas enroscadas alrededor del hombre, mientras sonaba de fondo un remix de la canción 'I Love It' de Icona Pop y Charli xcx.

“En defensa de Victoria Beckham, esta fue mi madre en nuestra boda”, escribió Maine en el texto sobre el video.

Un novio revela el baile salvaje de su madre en su boda para defender a Victoria Beckham en medio del drama familiar ( TikTok/@itsjackandjoseph )

Añadió en el pie de foto: “Le pidió a nuestro amigo que la levantara. Dejen vivir a las madres. Ellas también necesitan volverse locas a veces”.

Sin embargo, en los comentarios del video de TikTok, muchas personas criticaron el baile de la madre. También afirmaron que el clip no defendía las imágenes inéditas de Victoria bailando en la boda de su hijo.

“Nunca he estado tan incómodo”, escribió un usuario, mientras otro bromeaba: “Mi vergüenza se siente humillada”.

“No he visto ni un solo video de Victoria Beckham bailando en la boda, pero sigo temiendo que esto sea peor, amigo mío”, respondió un tercero.

Maine se refirió a la ola de reacciones durante una entrevista con People, y se mostró sorprendido por las mismas. También afirmó que muchos espectadores habían malinterpretado las intenciones de su video.

“Nunca imaginé que la gente no sería capaz de ver el humor, de no entender que el texto en pantalla era una broma o que la gente no leería el pie de foto y pensaría que era yo quien la sujetaba”, dijo, y agregó: “Hay tantas expectativas sobre cómo 'debe actuar' una madre. Si [los protagonistas del video] no hubieran sido mi madre y un amigo 15 años más joven, la reacción habría sido nula en comparación”.

Brooklyn rompió por primera vez su silencio sobre la larga disputa familiar el 19 de enero, cuando confirmó los informes anteriores de que su madre se había apropiado del primer baile de la boda.

“Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba previsto que fuera mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar me esperaba mi madre para bailar conmigo”, escribió en su historia de Instagram.

open image in gallery Brooklyn Beckham afirma que su madre “se apropió” de su primer baile de boda con su esposa Nicola Peltz ( Instagram )

Brooklyn también anunció que no quería reconciliarse con su familia. En cambio, dijo que “por primera vez” en su vida “se [estaba defendiendo]”, y explicó: “Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para publicar innumerables mentiras en los medios de comunicación, la mayoría a costa de personas inocentes, para preservar las apariencias”.

Numerosos famosos han respondido al drama de la familia Beckham, entre ellos el DJ Fat Tony, que asistió a la boda de Nicola y Brooklyn. Hablando la semana pasada en el programa This Morning, estuvo de acuerdo con la afirmación de Brooklyn de que el comportamiento de Victoria había sido “inapropiado”, debido únicamente “al momento en que ocurrió”.

En su testimonio, recordó: “Brooklyn subió al escenario, y al minuto siguiente todo el mundo esperaba que Nicola subiera a hacer el primer baile; entonces, Marc [Anthony] pidió que subiera al escenario la mujer más hermosa de la sala, para luego decir: 'Victoria, sube al escenario'”.

“Brooklyn quedó devastado porque esperaba tener su primer baile con su esposa, y Nicola salió de la habitación llorando desconsoladamente”.

David y Victoria aún no han respondido a las declaraciones de Brooklyn.

Traducción de Sara Pignatiello