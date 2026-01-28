Stay up to date with notifications from The Independent

¿Cómo afectarán las nuevas leyes fiscales a los reembolsos de impuestos?

Aunque casi la mitad sabe que hay cambios fiscales en 2026, la confusión persiste y muchos estadounidenses esperan que sus reembolsos se mantengan iguales o disminuyan

Mujer completando su declaración de impuestos
Mujer completando su declaración de impuestos (Getty Images)

Muchos estadounidenses no comprenden totalmente cómo les afectarán las nuevas leyes fiscales en el 2026, según un nuevo estudio.

El estudio realizado por TaxSlayer y Talker Research de 2.000 adultos reveló que el 46 % sabe que este año se están aplicando nuevos cambios en la legislación fiscal, pero la confusión persiste.

Entre quienes afirmaron estar al tanto de los cambios, el 56 % admitió no tener ni idea de lo que significan las nuevas normas para sus finanzas personales.

Si bien el 84 % dijo que generalmente presta atención a los cambios en la legislación fiscal, solo el 55 % afirmó investigar las próximas normas fiscales. En contraste, el 41 % reconoció que investiga poco o nada sobre cómo podrían afectarle los cambios en las leyes fiscales.

El 63 % dijo que no planea tomar ninguna decisión financiera antes de los cambios que pudieran beneficiarle, como ajustar inversiones, realizar grandes donaciones o comprar un vehículo eléctrico.

La incertidumbre en torno a las leyes fiscales se refleja en las expectativas sobre el resultado de sus declaraciones de impuestos. El 52 % de los encuestados creen que la cantidad que deberá pagar en impuestos y el monto de su reembolso se mantendrán prácticamente sin cambios.

Sin embargo, el 31 % piensa que pagará más impuestos y el 16 % espera un reembolso menor, mientras que el 17 % cree que pagará menos y el 31 % anticipa un reembolso mayor.

El 39 % de los encuestados dijeron que planean declarar sus impuestos con anticipación, mientras que el 58 % espera presentarlos justo a tiempo para la fecha límite del 15 de abril.

El año pasado, el 43 % presentó su declaración con anticipación y el 54 % la presentó a tiempo. Entre quienes presentaron su declaración con anticipación, las motivaciones se mantienen constantes: el 60 % dijo que quiere recibir su reembolso antes y el 46 % mencionó el deseo de evitar el estrés de presentar la declaración bajo presión.

En promedio, los estadounidenses esperan un reembolso de impuestos de $1.662 dólares este año, ligeramente inferior al promedio del año pasado de $1.700 dólares. Del 80 % que recibió un reembolso el año pasado, el 44 % dijo que le sorprendió la cantidad, mientras que el 31 % recordó sentirse decepcionado.

Mirando al futuro, el 55 % cree que su reembolso será similar al del año pasado, mientras que el 18 % espera un reembolso mayor y el 16 % anticipa uno menor. A medida que las leyes fiscales continúan evolucionando, la mayoría de los contribuyentes afirmaron que utilizarán sus reembolsos para cubrir gastos esenciales en lugar de lujos.

El 57 % planea destinar su reembolso a necesidades básicas, en comparación con solo el 8 % que tiene la intención de gastarlo en lujos.

Esta dependencia de los reembolsos para cubrir necesidades básicas ha disminuido desde el año pasado, cuando el 77 % afirmó que era fundamental utilizar el dinero para gastos esenciales. Entre quienes planean hacerlo, el 54 % destinará su reembolso a alimentos y artículos de primera necesidad, el 53 % a alquiler y servicios públicos, el 37 % a pagar deudas de tarjetas de crédito, el 29 % a ahorros, el 28 % a cuentas corrientes y el 24 % a reparaciones del hogar.

