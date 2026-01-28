¿Cómo afectarán las nuevas leyes fiscales a los reembolsos de impuestos?

Muchos estadounidenses no comprenden totalmente cómo les afectarán las nuevas leyes fiscales en el 2026, según un nuevo estudio.

El estudio realizado por TaxSlayer y Talker Research de 2.000 adultos reveló que el 46 % sabe que este año se están aplicando nuevos cambios en la legislación fiscal, pero la confusión persiste.

Entre quienes afirmaron estar al tanto de los cambios, el 56 % admitió no tener ni idea de lo que significan las nuevas normas para sus finanzas personales.

Si bien el 84 % dijo que generalmente presta atención a los cambios en la legislación fiscal, solo el 55 % afirmó investigar las próximas normas fiscales. En contraste, el 41 % reconoció que investiga poco o nada sobre cómo podrían afectarle los cambios en las leyes fiscales.

El 63 % dijo que no planea tomar ninguna decisión financiera antes de los cambios que pudieran beneficiarle, como ajustar inversiones, realizar grandes donaciones o comprar un vehículo eléctrico.

La incertidumbre en torno a las leyes fiscales se refleja en las expectativas sobre el resultado de sus declaraciones de impuestos. El 52 % de los encuestados creen que la cantidad que deberá pagar en impuestos y el monto de su reembolso se mantendrán prácticamente sin cambios.

Sin embargo, el 31 % piensa que pagará más impuestos y el 16 % espera un reembolso menor, mientras que el 17 % cree que pagará menos y el 31 % anticipa un reembolso mayor.

El 39 % de los encuestados dijeron que planean declarar sus impuestos con anticipación, mientras que el 58 % espera presentarlos justo a tiempo para la fecha límite del 15 de abril.

El año pasado, el 43 % presentó su declaración con anticipación y el 54 % la presentó a tiempo. Entre quienes presentaron su declaración con anticipación, las motivaciones se mantienen constantes: el 60 % dijo que quiere recibir su reembolso antes y el 46 % mencionó el deseo de evitar el estrés de presentar la declaración bajo presión.

En promedio, los estadounidenses esperan un reembolso de impuestos de $1.662 dólares este año, ligeramente inferior al promedio del año pasado de $1.700 dólares. Del 80 % que recibió un reembolso el año pasado, el 44 % dijo que le sorprendió la cantidad, mientras que el 31 % recordó sentirse decepcionado.

Mirando al futuro, el 55 % cree que su reembolso será similar al del año pasado, mientras que el 18 % espera un reembolso mayor y el 16 % anticipa uno menor. A medida que las leyes fiscales continúan evolucionando, la mayoría de los contribuyentes afirmaron que utilizarán sus reembolsos para cubrir gastos esenciales en lugar de lujos.

El 57 % planea destinar su reembolso a necesidades básicas, en comparación con solo el 8 % que tiene la intención de gastarlo en lujos.

Esta dependencia de los reembolsos para cubrir necesidades básicas ha disminuido desde el año pasado, cuando el 77 % afirmó que era fundamental utilizar el dinero para gastos esenciales. Entre quienes planean hacerlo, el 54 % destinará su reembolso a alimentos y artículos de primera necesidad, el 53 % a alquiler y servicios públicos, el 37 % a pagar deudas de tarjetas de crédito, el 29 % a ahorros, el 28 % a cuentas corrientes y el 24 % a reparaciones del hogar.