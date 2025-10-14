La esposa de Bruce Willis describe el duelo anticipado de sus hijas por la demencia del actor

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, reveló que sus hijas están atravesando un duelo anticipado mientras avanza la demencia del actor. La modelo e influencer, de 47 años, explicó que Mabel Ray (13) y Evelyn Penn (11) “extrañan muchísimo a su papá”,

aunque están enfrentando la situación “lo mejor que pueden, dadas las circunstancias”.

“Creo que lo están manejando bien,” dijo Heming Willis en una entrevista con Vogue Australia. “Están en duelo. Lo extrañan mucho. Se está perdiendo momentos importantes de sus vidas, y eso es muy duro para ellas”.

La esposa del protagonista de Duro de matar también admitió que, aunque sus hijas han demostrado ser resilientes, no sabe si alguna vez “podrán recuperarse” del todo. “Ellas están aprendiendo, y yo también”.

El actor de Duro de matar, de 70 años, fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD) y actualmente vive en una casa de un solo nivel bajo el cuidado de un equipo médico a tiempo completo, debido al avance de la enfermedad y al aumento de sus necesidades.

Heming Willis también respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales por haber decidido trasladarlo fuera del hogar familiar, luego de años como su cuidadora principal:

“Con demasiada frecuencia, los cuidadores son juzgados rápida e injustamente por quienes no han vivido este viaje ni han estado en primera línea”, dijo entonces.

open image in gallery Emma Heming Willis dijo que trasladar a Bruce a una residencia con asistencia fue “la decisión más difícil” ( ABC/Getty )

Aunque describió la decisión de trasladar a su esposo como la “más difícil”, Heming Willis añadió que esperaba que la juzgaran y criticaran, pero aun así compartió la actualización para “[crear] conexión y validación para quienes se enfrentan cada día a la realidad de cuidar a alguien”.

“Para eso comparto, y para poder establecer una conexión más profunda con una comunidad que entiende este viaje”, dijo.

La esposa del actor también respondió a las críticas que ha recibido y señaló que muchas provienen de personas sin la experiencia necesaria para opinar con fundamento.

“Esas opiniones suenan muy fuerte, pero si no han pasado por esto, no tienen derecho a juzgar,” dijo. “Les falta experiencia, y eso debilita sus argumentos”.

Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), la demencia frontotemporal —diagnosticada a Bruce Willis en febrero de 2023— afecta el comportamiento y el lenguaje, y empeora progresivamente con el tiempo.

En una entrevista con Diane Sawyer para el especial de ABC Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, Heming Willis declaró: “Él querría que ellas [sus hijas] vivan en un hogar pensado para sus necesidades, no para las de él”.

open image in gallery Bruce Willis y Emma Heming Willis en una premiere en Nueva York, en 2019 ( Getty )

La modelo y empresaria se casó con el actor de Tiempos violentos en 2009, y la pareja tiene dos hijas: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

Al compartir una actualización sobre su estado de salud, añadió: “Bruce no ha perdido su movilidad. Goza de muy buena salud en general. Es solo su cerebro el que le está fallando”, agregó.

Explicó que su capacidad para comunicarse “se está desvaneciendo”, pero que la familia ha “aprendido a adaptarse”.

El actor ha mantenido una relación cercana con su exesposa Demi Moore, con quien tiene tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah.

La familia ha calificado la demencia frontotemporal como una “enfermedad cruel” para la cual no existe cura.

A comienzos de este año, Rumer, de 37 años, habló abiertamente sobre lo difícil que ha sido no poder conversar con su padre como solía hacerlo.

En una emotiva publicación por el Día del Padre, escribió:

“Hoy es un día difícil. Siento un profundo vacío en el pecho por no poder hablar contigo, contarte todo lo que estoy haciendo y lo que pasa en mi vida. Abrazarte, preguntarte sobre la vida, tus historias, tus luchas y tus logros. Ojalá te hubiera hecho más preguntas cuando todavía podías contarme todo”.

Traducción de Leticia Zampedri