El creador de la serie The Boys, Eric Kripke, ha respondido al sorprendente parecido entre una escena del drama de superhéroes y la estatua dorada que el presidente de EE. UU, Donald Trump, erigió recientemente en su honor.

En el episodio de la semana pasada de la serie de superhéroes y sátira política de Amazon Prime Video, titulado “Though the Heavens Fall”, Homelander (Antony Starr), el sádico y psicótico líder del equipo de superhéroes conocido como Los Siete, coloca una estatua dorada de sí mismo dentro de una iglesia. Tras autoproclamarse el nuevo mesías después de haber sido visitado en una visión por el “ángel” Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue) en un episodio anterior, Homelander exige ser venerado.

Luego, apenas unas horas después del estreno del episodio, el presidente develó una estatua dorada de sí mismo de 4,5 m de altura con el puño en alto, apodada “Don Colossus”, en Trump National Doral Miami, uno de sus clubes de golf en Florida.

Junto a una imagen dividida que compartió en Instagram de la controvertida estatua de Trump junto a la estatua dorada de Homelander, Kripke escribió: “¿En serio, qué c****o?”.

Las estatuas no solo guardan un parecido inquietante, sino que, el mes pasado, Trump se vio envuelto en una polémica similar por compararse con Dios en una imagen generada por inteligencia artificial y publicada en Truth Social.

open image in gallery La estatua dorada de Donald Trump guarda un sorprendente paralelismo con la estatua de oro erigida por el supervillano Homelander en ‘The Boys’ ( Getty/Amazon )

La imagen mostraba a Trump como Jesucristo con túnicas ondeantes, curando a un hombre enfermo con rayos de luz que emanaban de sus manos, mientras estaba rodeado de símbolos patrióticos, incluyendo una bandera estadounidense, la Estatua de la Libertad y águilas.

El artículo provocó indignación entre los cristianos y en todo el espectro político de EE. UU. La excongresista republicana Marjorie Taylor Greene criticó duramente la publicación y afirmó estar “rezando en su contra”, mientras que el legislador independiente de Vermont, Bernie Sanders, la calificó de “desquiciada” y de “comportamiento egocéntrico”. Asimismo, las presentadoras del programa The View la condenaron como “blasfema”.

Esta no es la primera vez que The Boys presenta escalofriantes paralelismos con eventos políticos. En la cuarta temporada, la serie se vio obligada a añadir una advertencia antes del episodio, titulado originalmente “Assassination Run”, tras el intento de asesinato de Trump en julio de 2024.

En el final de la cuarta temporada, una trama mostraba a Hughie, interpretado por Jack Quaid, intentando frustrar un intento de asesinato contra el presidente electo Robert Singer (Jim Beaver), orquestado por Homelander.

Al comienzo del episodio, aparece una advertencia: “Se recomienda discreción al espectador. Este episodio contiene escenas de violencia política ficticia. Cualquier parecido con eventos recientes es pura coincidencia y no intencional. Prime Video, Amazon, MGM Studios, Sony Pictures Television y los productores de The Boys se oponen enérgicamente a la violencia real de cualquier tipo”.

open image in gallery Anthony Starr protagoniza ‘The Boys’ como el sádico y psicótico supervillano Homelander ( Prime Video )

Starr ya había rechazado las comparaciones “extrañas” que los espectadores han hecho entre Homelander y Trump.

“Claro que la gente podía hacer la comparación, y de hecho la hicieron. Pero fue bastante extraño verme involucrado en una conversación en la que no necesariamente quería participar”, declaró el actor a Entertainment Weekly en 2024. Agregó: “No quería que el personaje fuera un villano caricaturesco. Tenía que ser una persona real, construida desde cero. Además, no me gusta usar la palabra ‘psicópata’. Me parece un término demasiado simplista”.

Actualmente, se está emitiendo la quinta y última temporada de The Boys. Esta aclamada serie se estrenó en 2019 y se centra en un grupo de superhéroes que se rebelan y comienzan a abusar de sus poderes. Además de Starr y Quaid, también cuenta con la participación de Karl Urban, Erin Moriarty y Jensen Ackles.

Los nuevos episodios de The Boys se estrenan los miércoles en Amazon Prime Video.

Traducción de Sara Pignatiello