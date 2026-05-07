El creador de ‘The Boys’ dice que quienes critican la última temporada están “viendo la serie equivocada”

Poner fin a una serie de televisión tan querida no es tarea fácil, como está descubriendo Eric Kripke, creador de The Boys, tras las quejas de los fans de que la última temporada incluye demasiados episodios de “relleno”.

Al igual que los creadores de Juego de Tronos antes que él, Kripke se enfrenta a la ira de los espectadores enfadados, y muchos creen que la serie ni siquiera está cerca de concluir los puntos clave de la trama, con solo dos episodios restantes para llegar a su final.

La serie The Boys, estrenada en 2019 y que se convirtió en un éxito inesperado para Prime Video, narra la historia de un grupo de justicieros que intentan acabar con superhéroes corruptos que abusan de sus superpoderes.

Tras un comienzo dramático de la quinta y última temporada, los fans parecen estar decepcionados con el escaso número de enfrentamientos explosivos entre el supervillano Homelander (Antony Starr) y el grupo de héroes de la serie satírica, liderado por Billy Butcher, interpretado por Karl Urban.

open image in gallery Antony Starr en el papel de Homelander en ‘The Boys’ ( Prime Video )

Pero Kripke, exproductor ejecutivo de Supernatural, insiste en que todos los episodios que los fans describieron como de relleno eran necesarios para que los acontecimientos de los dos últimos episodios tuvieran impacto.

“Nada de lo que ocurra en los últimos episodios importará si no se desarrolla bien a los personajes”, declaró a TV Guide. “Estoy recibiendo muchas críticas en internet, por decirlo suavemente. Y yo pienso: ‘¿Qué esperan? ¿Acaso esperan una gran escena de batalla en cada episodio?’”.

Parte de la razón por la que Kripke se alejó de las secuencias de batalla en la última temporada es que la serie de Prime Video no tenía suficiente presupuesto, a pesar de ser un éxito arrollador para la plataforma de streaming, con dos series derivadas.

Dijo que esas escenas “serían tan vacías y aburridas, y solo tratarían de formas en movimiento sin ninguna trascendencia”.

Kripke continuó: “En ningún momento durante la escritura pensé: ‘Ah, sí, estamos haciendo episodios de relleno. ¿Y qué?'’ Todos creíamos que estábamos profundizando en detalles importantes de los personajes. Tenemos unos 14 personajes, quizás 15. Y les debo a todos ellos —ya que la televisión se centra en los personajes—, desarrollarlos y humanizarlos, así como sus historias”.

open image in gallery Eric Kripke arremete contra los fans frustrados con la última temporada de ‘The Boys’ ( Getty )

Según él, los espectadores son engañados al pensar que “no pasó nada” porque muchos de los momentos importantes ocurren en una escena donde dos personas están hablando entre sí.

“Las escenas más locas y espectaculares ocurrieron de verdad; no se trataba solo de alguien disparándole a otro y haciendo ‘pew, pew, pew’”, continuó. “Y si eso es lo que buscas, estás viendo el programa equivocado”.

La serie The Boys fue un gran éxito para Prime Video desde su lanzamiento en 2019. El spin-off Gen V comenzó en 2023 y duró dos temporadas antes de su cancelación, con un segundo spin-off, Vought Rising, que llegó en 2027. La serie está protagonizada por Aya Cash y Jensen Ackles, quienes retoman sus papeles como Stormfront y Soldier Boy, personajes de The Boys, además de Mason Dye, Jordan Myrie y Nicolo Pasetti.

Traducción de Olivia Gorsin