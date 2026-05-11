Martin Short habla por primera vez sobre el “infierno” que vivió tras la muerte de su hija

Martin Short habló públicamente sobre la muerte de su hija Katherine y describió la tragedia como “una pesadilla para la familia”.

Katherine falleció el 26 de febrero y su cuerpo fue hallado en su casa de Hollywood Hills por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Más tarde, la oficina del médico forense del condado confirmó que la causa de muerte fue suicidio.

El actor de 76 años, conocido por Only Murders in the Building, se refirió por primera vez al tema durante una entrevista en CBS Sunday Morning.

“Hoy entendemos que la salud mental, al igual que el cáncer que sufrió mi esposa, es una enfermedad y que, a veces, como ocurre con otras enfermedades, puede ser terminal”, afirmó.

open image in gallery Martin Short habla por primera vez sobre la trágica muerte de su hija ( YouTube )

El actor, protagonista del nuevo documental de Netflix Marty, life is short: el documental, hacía referencia a la muerte de su esposa Nancy Dolman, quien falleció en 2010 a causa de un cáncer de ovario.

Short explicó que su hija llevaba años enfrentando serios problemas de salud mental.

“Mi hija luchó durante mucho tiempo contra graves problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otras dificultades. Hizo todo lo que pudo hasta que ya no pudo más”, expresó.

Tras conocerse la muerte de Katherine, el representante del actor emitió un comunicado en nombre de la familia.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia está devastada por esta pérdida y pide privacidad en este momento”, señaló.

“Katherine era profundamente querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que aportó al mundo”, añadió el mensaje.

Katherine era la mayor de los tres hijos adoptivos de Martin Short y Nancy Dolman. La pareja también tuvo otros dos hijos: Oliver Patrick Short, de 39 años, y Henry Hayter Short, de 36.

Antes de su muerte, Katherine se graduó en 2006 en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad en la Universidad de Nueva York. Posteriormente obtuvo una maestría en Trabajo Social en la Universidad del Sur de California en 2010.

open image in gallery Martin Short y su hija Katherine en 2003 ( Getty )

Katherine pasó cuatro años en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA antes de integrarse al programa ambulatorio de diagnóstico dual del Centro Camden. Posteriormente, trabajó como trabajadora social clínica licenciada en consulta privada y también colaboró a tiempo parcial con la clínica Amae Health.

Si tú o alguien que conoces atraviesa una crisis emocional o necesita ayuda en materia de salud mental, existen servicios de apoyo disponibles las 24 horas.

En Estados Unidos, se puede llamar o enviar un mensaje al 988, o ingresar en 988lifeline.org para acceder al servicio de asistencia en línea de la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis.

En otros países, puede consultarse el sitio www.befrienders.org para encontrar líneas de ayuda locales y recursos de apoyo emocional.

Traducción de Leticia Zampedri