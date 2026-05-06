Kid Cudi despide a M.I.A. de su gira después de que ella se autodenominó una “republicana de piel morena”

Kid Cudi despidió a M.I.A. de su gira actual, Rebel Ragers Tour, después de que la rapera nacida en Londres despotricó en el escenario diciendo que estaba siendo “cancelada por ser una votante republicana de piel morena”.

La gira de Kid Cudi, en la que también participan Big Boi y A-Trak como teloneros, comenzó en Phoenix el 28 de abril.

En la cuarta noche de la gira, en Dallas el 2 de mayo, se informó ampliamente que MIA recibió abucheos del público después de hablar sobre su apoyo a Donald Trump y decir: “Nunca pensé que me cancelarían por ser una votante republicana de piel morena”.

También fue abucheada cuando, al referirse a su sencillo de 2010 Illegal, dijo: “No puedo cantar Illegal, aunque algunos de ustedes podrían estar entre el público”.

Los videos de M.I.A. hablando desde el escenario se hicieron virales en las redes sociales, lo que llevó a Cudi a anunciar que le había pedido que abandonara la gira.

open image in gallery Kid Cudi despidió a la rapera M.I.A. de su gira actual después de que ella se desahogó y dijo ser “republicana de piel morena”

open image in gallery M.I.A. fue objeto de críticas en los últimos años por difundir teorías conspirativas, expresar opiniones contrarias a la vacunación durante la pandemia de COVID-19 y meterse en polémicas discusiones políticas ( Getty )

En una publicación en sus Historias de Instagram, Cudi escribió: “ACTUALIZACIÓN DE LA GIRA: M.I.A. ya no está en esta gira. Le dije a mi representante que enviara un aviso a su equipo antes de que empezáramos la gira, indicando que no quería nada ofensivo en mis conciertos, porque ya sabía a qué nos enfrentábamos, y me aseguraron que todo estaba claro”.

Y agregó: “Tras los últimos conciertos, recibí muchísimos mensajes de fans molestos por sus comentarios. Esto me resulta muy decepcionante y no voy a permitir que nadie en mi gira haga comentarios ofensivos que molesten a mis seguidores. Gracias por su comprensión. - Rager”.

The Independent se puso en contacto con M.I.A. para obtener comentarios al respecto.

M.I.A., cuyo nombre real es Mathangi “Maya” Arulpragasam, es ciudadana británica y no puede votar en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, eso no le impidió respaldar a Trump de cara a las elecciones de 2024.

En una publicación en X en ese momento, compartió una transmisión en vivo de Robert F. Kennedy Jr. que respaldaba a Trump y la subtituló: “Trump va a guiar a Estados Unidos a través de los 4 años más desafiantes que se avecinan arrancando la maleza, y Rfk heredará Estados Unidos cuando Dios esté listo para replantarlo y reconstruirlo con rectitud”.

La artista de Paper Planes tiene un largo historial de posturas políticas antisistema, pero en los últimos años se alineó más con los argumentos de la derecha. Criticó abiertamente las vacunas durante la pandemia de Covid y, posteriormente, apareció en el canal Infowars de Alex Jones para promocionar su línea de ropa Ohmni, que incluye sombreros hechos de papel de aluminio.

Traducción de Olivia Gorsin