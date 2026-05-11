Steve Coogan habló sobre la salida de Helena Bonham Carter de The White Lotus y reconoció que la participación de la actriz “no estaba funcionando”.

Bonham Carter tenía previsto compartir elenco con Coogan en la próxima temporada de la exitosa serie de HBO. Sin embargo, abandonó el proyecto apenas una semana después del inicio del rodaje, en abril, tras concluir que su personaje no terminaba de encajar con la historia una vez en el set.

Más tarde, la producción la reemplazó por Laura Dern, quien ya había realizado una breve aparición en la segunda temporada.

Durante los premios BAFTA TV celebrados el domingo 10 de mayo, Coogan se refirió al cambio de elenco de último momento y explicó que la trama terminó tomando “un rumbo diferente”.

Steve Coogan ganó el premio a Mejor Actor de Comedia en los premios Bafta TV el domingo ( PA )

“A veces te das cuenta de que algo no funciona como esperabas, ya sea por el personaje o por la dinámica general de la historia”, declaró Coogan a Deadline.

Según explicó, la decisión fue tomada de común acuerdo y el personaje terminó siendo completamente reescrito.

“Fue una decisión mutua. Toda esa parte volvió a escribirse desde cero”, afirmó.

Además, el actor destacó su experiencia trabajando con el creador de la serie, Mike White.

“Es muy colaborativo. Te da libertad para improvisar y explorar ideas, así que me siento muy cómodo trabajando con él”, comentó.

En febrero, HBO confirmó oficialmente que Bonham Carter ya no formaría parte de la cuarta temporada de The White Lotus.

“Cuando recién comenzaba el rodaje, quedó claro que el personaje creado por Mike White para Helena Bonham Carter no terminaba de encajar una vez en el set”, explicó un portavoz de la cadena en un comunicado, donde además señaló que el papel sería replanteado y reescrito antes de buscar una nueva actriz para asumirlo.

“HBO, los productores y Mike White lamentan no poder trabajar con ella en esta ocasión, aunque siguen admirándola profundamente y esperan colaborar pronto con la legendaria actriz en otro proyecto”, añadió el comunicado.

Pocos días después, la cadena confirmó que Laura Dern asumiría el papel ya reescrito.

En su momento, Adam White, periodista de The Independent, señaló que The White Lotus ya había atravesado varios episodios de tensión detrás de escena en temporadas anteriores, algo que posiblemente también influyó en la salida de Helena Bonham Carter.

“Por la propia naturaleza de la serie, que obliga a sus actores a convivir durante meses en un destino exótico, siempre circularon rumores sobre romances fuera de cámara y conflictos ocasionales. Como unas vacaciones grupales que terminan mal”, escribió.

White recordó además que los protagonistas de la segunda temporada, Leo Woodall y Meghann Fahy, se conocieron y comenzaron una relación durante el rodaje, a pesar de no compartir escenas en pantalla.

Al mismo tiempo, señaló que algunos medios sensacionalistas informaron sobre supuestas tensiones reales entre Murray Bartlett y Jake Lacy, compañeros en la primera temporada, aunque ambos actores negaron esos rumores.

“Sin embargo”, añadió White, “fue durante la tercera temporada, ambientada en Tailandia, cuando los rumores parecieron transformarse en problemas mucho más concretos, ya que la producción estuvo marcada por conflictos tanto dentro como fuera del set”.

Traducción de Leticia Zampedri