Taylor Sheridan archiva último ‘spin-off’ de ‘Yellowstone’; ¿qué series del showrunner sí están en marcha?

Pocos creadores de televisión son tan prolíficos como Taylor Sheridan.

Quizás el creativo más incomprendido de Hollywood, Sheridan ha construido un enorme imperio televisivo, comenzando con su exitoso drama del Lejano Oeste Yellowstone en 2018. La serie, que se emitió en Paramount hasta 2025, estaba protagonizada por Kevin Costner como John Dutton, un padre y colono de sexta generación, que controla el rancho contiguo más grande del país.

Desde entonces, la serie ha dado lugar a varias precuelas y series derivadas, entre ellas 1883, 1923 y Dutton Ranch. Sheridan reveló recientemente que el último spin-off, 6666, había sido archivado definitivamente, a pesar de que Paramount había anunciado que estaba en desarrollo.

Aun así, el rey de Paramount sigue con la agenda repleta, con siete programas en emisión actualmente y al menos dos más en camino.

Aquí tienes un resumen de todos los programas de Sheridan —pasados, presentes y futuros—, que él ha creado o que están basados en personajes que él creó.

open image in gallery Taylor Sheridan reveló que nunca había tenido la intención de rodar ‘6666’, a pesar de que Paramount había anunciado anteriormente que el proyecto estaba en fase de desarrollo ( Getty )

Actualmente en emisión

El jefe de Kingstown (2021-)

open image in gallery Jeremy Renner protagoniza ‘El jefe de Kingstown’ ( Dennis P. Mong Jr./Paramount+ )

Sheridan se alejó por primera vez del universo de Yellowstone con El jefe de Kingstown. Se espera que este thriller, que sigue a la familia McKlusky, quienes actúan como agentes de poder extraoficiales en la ciudad de Kingston, Michigan, donde el encarcelamiento es la única industria próspera, regrese a las pantallas para su quinta y última temporada este otoño.

Está protagonizada por Jeremy Renner, quien regresó como Mike McKlusky en 2024 tras su accidente casi mortal con una quitanieves.

El rey de Tulsa (2022-)

open image in gallery ‘El rey de Tulsa’, protagonizada por Sylvester Stallone, ha sido renovada para una cuarta temporada ( Frank Ockenfels/Paramount+ )

Tras el rotundo éxito de El jefe de Kingstown, Sheridan continuó expandiendo su alcance con el crudo drama criminal sobre la mafia El rey de Tulsa. La serie se centra en Dwight (Sylvester Stallone), un jefe de la mafia recién salido de prisión y exiliado a Oklahoma para establecerse. Este papel marca el debut del actor de Rocky como protagonista en una serie de televisión con guion.

Se ha renovado para una cuarta temporada, cuya producción finalizará en marzo. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno.

Lioness (2023-)

open image in gallery Zoe Saldana y Nicole Kidman coprotagonizan ‘Lioness’ ( Paramount+ )

Actualmente en su tercera temporada, Lioness es una serie de suspenso protagonizada por Zoe Saldaña y Nicole Kidman como agentes de la CIA que intentan equilibrar su vida personal y profesional mientras lideran la guerra de la agencia contra el terrorismo.

Los nuevos episodios se estrenan los domingos en Paramount+.

Landman (2024-)

open image in gallery Billy Bob Thornton interpreta a Tommy Norris, un experto en gestión de crisis, en ‘Landman’ ( Paramount+ )

Landman, con un reparto estelar que incluye a Billy Bob Thornton, Demi Moore, Ali Larter, Sam Elliott, Michelle Randolph y Jon Hamm, se adentra en el turbio mundo de los magnates petroleros multimillonarios.

Thornton interpreta a Tommy Norris, un terrateniente petrolero que lucha por mantener a su empresa a flote durante un auge en el sector de los combustibles. Aún se desconoce la fecha de estreno de la tercera temporada de la serie.

Dutton Ranch (2026-)

open image in gallery Kelly Reilly y Cole Hauser interpretan a Beth y Rip, una pareja terrateniente, en ‘Dutton Ranch’ ( Paramount+ )

Aunque la última secuela de Yellowstone, Dutton Ranch, no fue creada oficialmente por Sheridan, está basada en personajes originales que él creó.

La serie, que se estrenó en mayo, trae de vuelta a Kelly Reilly y Cole Hauser como la poderosa pareja formada por Beth Dutton y Rip Wheeler. La trama sigue su traslado al sur de Texas después de que un devastador incendio destruyera su hacienda en Montana.

Dutton Ranch batió récords de streaming en Paramount+ , convirtiéndose en el mayor lanzamiento de una serie original de la plataforma hasta la fecha.

Marshals (2026-)

open image in gallery Luke Grimes vuelve a interpretar a Kayce Dutton, su personaje de ‘Yellowstone’, en ‘Marshals’ ( Sonja Flemming/CBS )

La serie protagonizada por Luke Grimes, Marshals, también se basa en los personajes de Yellowstone creados originalmente por Sheridan. En esta ocasión, el spin-off se centra en Kayce (Grimes), el hijo menor de los Dutton, y su transición a una unidad de élite de los alguaciles federales de EE. UU.

Combinando sus habilidades como vaquero y SEAL de la Marina para impartir justicia en las praderas de Montana, Kayce y sus colegas deben equilibrar la familia, el deber y el alto costo psicológico que conlleva servir como última línea de defensa en la guerra contra la violencia en la región.

The Madison (2026-)

open image in gallery Michelle Pfeiffer protagoniza la serie autónoma ‘The Madison’ ( Emerson Miller/Paramount+ )

Inicialmente, The Madison fue concebida como una serie derivada de Yellowstone, pero desde entonces ha sido catalogada como una historia independiente.

La serie está protagonizada por Michelle Pfeiffer en el papel de Stacy Clyburn, una neoyorquina afligida que traslada a su familia al valle del río Madison, en el centro de Montana, tras una muerte inesperada. La popular serie ya ha sido renovada para una tercera temporada, incluso antes de que se emitiera la segunda.

En producción

1944

Paramount anunció 1944, una continuación de la precuela de Yellowstone, 1923, en noviembre de 2023. Se dice que la serie, que aún está en desarrollo, seguirá a la familia Dutton y el impacto de la Segunda Guerra Mundial.

Frisco King

Frisco King es un spin-off de El rey de Tulsa que se estrenará próximamente, protagonizado por Samuel L. Jackson como Russell Lee Washington jr., un exconvicto que se hizo amigo de Dwight en prisión. Enviado a una misión para eliminar a Dwight en Tulsa, termina inspirándose para construir su propio imperio criminal en Frisco, Texas.

El rodaje de la primera temporada finalizó en julio y se prevé que se estrene a principios de 2027.

Finalizadas

Yellowstone (2018-2025)

open image in gallery Kevin Costner protagonizó las cuatro primeras temporadas de ‘Yellowstone’, antes de abandonar la serie a mitad de la quinta ( Paramount )

Yellowstone, la serie insignia que lo inició todo, estaba protagonizada por Costner en el papel de John Dutton, el patriarca de una familia de colonos en Montana. Costner protagonizó la serie durante las primeras cuatro entregas antes de abandonarla a mitad de la quinta y última temporada.

Su salida llevó a Sheridan a terminar la serie prematuramente. En ese momento, circulaban rumores de que Costner había tenido un enfrentamiento con Sheridan por problemas de agenda. Sin embargo, el magnate de la televisión desmintió esos rumores durante una reciente aparición en el pódcast The Bill Simmons Podcast, explicando que “[Costner] solo iba a estar en las tres primeras temporadas. Eso estaba en su contrato”. El showrunner agregó: “En mi opinión, ahí es cuando su hijo menor toma el relevo [en el programa], pero la cadena tenía mucho miedo de que Kevin no formara parte de él”.

Sheridan dijo que Costner “estaba listo para irse” ya que “tenía otras cosas que quería hacer”, incluyendo su desafortunada trilogía del Lejano Oeste Horizon, pero el actor de El guardaespaldas permaneció en la serie durante dos temporadas más, ya que se había convertido en “un auténtico fenómeno”.

The Last Cowboy (2019-2023)

En 2019, Sheridan se adentró en el mundo de la telerrealidad con The Last Cowboy. Esta serie de estilo documental narraba la competición de élite de equitación western conocida como horse reining.

En la competición, ocho hombres y mujeres compitieron entre sí guiando a sus caballos a través de un patrón preciso de círculos, giros y paradas para tener la oportunidad de ganar un millón de dólares.

1883 (2021-2022)

open image in gallery Sam Elliott interpretó en ‘1883’ al vaquero afligido Shea Brennan ( MTV Entertainment Group )

La primera precuela de Yellowstone fue 1883. Protagonizada por la pareja en la vida real Tim McGraw y Faith Hill como James y Margaret Dutton, la miniserie dramática exploró su viaje, desde huir de la pobreza en Texas hasta establecerse en Montana, donde construyeron el rancho Dutton.

1923 (2022-2025)

open image in gallery En ‘1923’, Harrison Ford compartió protagonismo con Helen Mirren ( Paramount+ )

La llegada de 1923 se produjo casi un año después de la conclusión de 1883. La segunda precuela importante de Yellowstone seguía a Jacob Dutton (Harrison Ford), el hermano mayor de James, mientras él y su esposa, Cara (Helen Mirren), se enfrentaban a desafíos para proteger sus tierras y su familia en medio de la expansión hacia el oeste, la Ley Seca y la Gran Depresión.

Traducción de Sara Pignatiello