Kevin Costner se enzarzó en un acalorado altercado con su coprotagonista de Yellowstone, Wes Bentley, lo que provocó el cierre momentáneo de la producción, según un nuevo informe.

Costner abandonó el western de Taylor Sheridan antes de la segunda mitad de la quinta y última temporada, lo que provocó la muerte de su personaje, el protagonista de la serie. Su salida se produjo en medio de informes de un enfrentamiento con Sheridan sobre cuestiones de programación.

Citando fuentes en un nuevo y amplio reportaje sobre Costner, la revistaThe Hollywood Reporter (THR) afirma que el actor (70) presionó a Bentley —quien interpreta a su hijo adoptivo en Yellowstone— para que abandonara el guion de Sheridan en una escena en favor de la versión de Costner.

Al parecer, Bentley le dijo a Costner que estaba trabajando en la producción de Taylor Sheridan, no en la de Costner.

“A Kevin no le gustó, y embistió contra él”, dijo una fuente testigo al medio, y agregó: “No se tiraron puñetazos, pero se encararon, se empujaron y las cosas se acaloraron cada vez más hasta que tuvieron que separarlos”.

Según otro de los testigos de THR, su compañera de reparto, la actriz inglesa Kelly Reilly, estaba llorando. La producción se interrumpió brevemente.

Un portavoz de Bentley confirmó el altercado al medio, calificándolo de “discusión relacionada con el trabajo durante el rodaje de una escena emocional y físicamente dura”, que fue “conversada y resuelta”. Los representantes de Costner no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent.

“El incidente con Wes fue la gota que colmó el vaso. Todo fue diferente después de eso”, dijo otra fuente a THR. Continuó: “Todo el mundo quería a Wes, y el incidente disgustó mucho a Taylor. Kevin y Taylor estuvieron enfrentados a partir de ahí. La atmósfera se volvió muy incómoda”.

Yellowstone se estrenó por primera vez en Paramount Network en 2018, protagonizada por Costner como el patriarca de la familia Dutton, John Dutton III. La serie sigue a su familia, propietaria desde hace generaciones de un enorme y envidiable terreno en Montana, EE. UU.

THR informa que, a medida que pasaban las temporadas, el reparto y el equipo de la serie se cansaba cada vez más del comportamiento “de diva” de Costner.

Costner anunció oficialmente su renuncia a Yellowstone en junio de 2024, alegando conflictos de agenda con el rodaje de Horizon, un western épico de varias partes que estaba dirigiendo y protagonizando.

“Lo hice durante cinco años, y quería trabajar más de una vez al año”, dijo en un episodio del Today Show en aquel momento. Añadió: “Perdimos un año entero en un momento dado, y pensé que eso no podía volver a ocurrir”.

Costner afirmó que incluso había interrumpido el rodaje de su película durante “un mes entero” para rodar el resto de la quinta temporada de Yellowstone. Pero cuando llegó, “no había guion” y “todo se vino abajo”.

Por su parte, Sheridan afirmó que la decisión de Costner lo había decepcionado, ya que “[truncaba] el descenlace natural del personaje”.

Traducción de Sara Pignatiello