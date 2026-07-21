Ed Harris revela que casi renuncia a ‘Dutton Ranch’ por sentirse “infrautilizado e insignificante”

Ed Harris no estaba contento con su papel en Dutton Ranch, la serie derivada de Yellowstone, y reveló que le había pedido a su equipo que lo sacaran de allí cuanto antes durante el rodaje de la primera temporada.

La estrella nominada al Oscar, que tiene contrato para dos temporadas en el programa, dijo sentirse engañado respecto a la participación de su personaje en la serie, y afirmó que había firmado el contrato creyendo que sería uno de los protagonistas. Al no ser así, se sintió algo frustrado.

“Antes de firmar el contrato, me hablaron bastante sobre cómo sería la temporada y qué iba a hacer mi personaje, y me dijeron que yo era uno de los cuatro personajes principales”, dijo Harris a Variety , y agregó: “Pero en realidad no fue así”.

open image in gallery Ed Harris “se sintió engañado” por el papel “infrautilizado” que tuvo en ‘Dutton Ranch’ ( Paramount+ )

“Dije: ‘Me siento infrautilizado e insignificante’. Para ser sincero, estaba un poco frustrado”, continuó.

El también actor de Westworld, que aparece en la serie junto a Annette Bening, afirmó que le parecía que el programa era “bastante bueno” y que su personaje, el veterinario Everett McKinney, era “relativamente importante para la historia”, aunque no lo sintiera así durante el rodaje.

Añadió que se había sentido “realmente enojado” después de que una escena de canto que había grabado fuera eliminada del montaje final, lo que en ese momento consideró “razón suficiente para rescindir [su] contrato”.

“Hay una escena en la que estoy hablando con Beth [Kelly Reilly] en el bar, y Rip [Cole Hauser] entra y dice: ‘Everett, ven, es tu turno’. Me acerco al micrófono y lo cortan. Cortan la canción. Y pensé: ‘¡J******e!’”, explicó.

A pesar de las objeciones de Harris a la primera temporada, regresará para la segunda, y según el intérprete, le han dicho que su personaje tendrá “un papel más importante”. The Independent se ha puesto en contacto con Paramount y el creador Taylor Sheridan para obtener declaraciones.

open image in gallery Ed Harris pensaba que el personaje de Everett McKinley sería uno de los cuatro protagonistas del ‘spin-off’ de ‘Yellowstone’ ( Paramount )

Dutton Ranch es una continuación de Yellowstone, la serie de Taylor Sheridan que se centraba en John Dutton — interpretado por Kevin Costner—, el patriarca de una dinastía ganadera de Montana, EE. UU. La serie original tuvo cinco temporadas y finalizó en diciembre de 2024.

La decisión de Costner de abandonar la serie llevó a Sheridan a finalizarla prematuramente. En aquel entonces, se rumoreaba que el actor y director de Danza con lobos, Costner, había tenido un enfrentamiento con Sheridan por problemas de agenda, y el productor afirmó públicamente estar “decepcionado” de la estrella.

Sheridan reveló recientemente lo que había sucedido exactamente, y le contó al pódcast The Bill Simmons Podcast que la permanencia de Costner en el programa había sido más larga de lo que se esperaba inicialmente.

“Se suponía que solo estaría en las tres primeras temporadas”, dijo, y prosiguió: “Eso estaba en su contrato. En mi opinión, ahí es cuando su hijo menor tomaría el relevo [en la serie], pero la cadena tenía mucho miedo de que Kevin no estuviera en el programa”.

Sheridan dijo que Costner “estaba listo para irse” ya que “tenía otras cosas que quería hacer”, incluyendo su desafortunada trilogía de películas del oeste, Horizon; aun así, el actor de El guardaespaldas permaneció en la serie durante dos temporadas más, ya que se había convertido en “un fenómeno gigantesco”.

Pero después de cinco temporadas, Costner decidió que ya era suficiente y, según Sheridan, se fue “a hacer lo suyo”.

Dutton Ranch narra la historia de Beth Dutton y Rip Wheeler, personajes de Yellowstone, tras su mudanza al sur de Texas.

Traducción de Sara Pignatiello