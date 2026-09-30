Ted Lasso rindió homenaje al fallecido Anthony Head durante su cuarta temporada, con un episodio dedicado a su memoria.

Head, quien murió en junio a los 72 años, interpretó a Rupert Mannion, expropietario del AFC Richmond, primero de forma esporádica durante las dos primeras temporadas y luego como parte del elenco principal en la tercera.

Al final del penúltimo episodio de la cuarta temporada de Ted Lasso, apareció en pantalla una dedicatoria con el mensaje: “En memoria de Anthony Head”.

Aunque se esperaba que la serie rindiera homenaje al actor en algún momento de la temporada, la dedicatoria llegó al cierre de un episodio en el que su personaje tuvo una presencia importante en la trama, pese a que Head no apareció en pantalla.

El actor no participó en el rodaje de la cuarta temporada. Fuentes consultadas por Deadline señalaron que las tramas no se modificaron tras su muerte y que tampoco estaba previsto que Head participara en la filmación de la temporada.

open image in gallery ‘Ted Lasso’ rindió homenaje a Anthony Head en el penúltimo episodio de la cuarta temporada ( Apple TV )

open image in gallery Anthony Head murió en junio a los 72 años ( PA )

Aunque Head no apareció en la cuarta temporada, su personaje no fue eliminado de la serie. Por eso, si Ted Lasso regresa con una quinta entrega, la historia podría abordar de manera formal su muerte.

La trayectoria del actor se extendió durante varias décadas. En el Reino Unido, alcanzó notoriedad en los años ochenta gracias a una popular serie de anuncios del café Gold Blend de Nescafé, que protagonizó junto a Sharon Maughan y que terminó por valerle el apodo de “Gold Blend Man”.

Sin embargo, el papel que marcó un punto de inflexión en su carrera llegó en 1997. Head fue elegido para interpretar al bibliotecario Rupert Giles en la exitosa serie juvenil de ciencia ficción Buffy, la cazavampiros, protagonizada por Sarah Michelle Gellar.

A partir de entonces, consolidó una extensa carrera en cine y televisión, con participaciones en series como Little Britain, Silent Witness, My Family, The Inbetweeners y Monarch of the Glen. También apareció en películas como The Iron Lady, protagonizada por Meryl Streep, en la que dio vida a Geoffrey Howe, uno de los integrantes más destacados del gobierno de Margaret Thatcher y quien llegó a ocupar el cargo de vice primer ministro.

open image in gallery Anthony Head ( Apple TV+ )

En la cuarta temporada de Ted Lasso, el entrenador interpretado por Jason Sudeikis regresa a Inglaterra para ponerse al frente del recién creado equipo femenino del AFC Richmond, que compite en la segunda división.

Este cambio de rumbo en la historia hizo que varios de los actores que dieron vida al equipo masculino durante las tres primeras temporadas quedaran fuera de la cuarta.

Entre las ausencias más destacadas se encuentran algunos de los personajes favoritos de los seguidores de la serie: Sam Obisanya, interpretado por Toheeb Jimoh; Dani Rojas, encarnado por Cristo Fernández; Isaac McAdoo, interpretado por Kola Bokinni; Colin Hughes, a quien da vida Billy Harris; y Nathan Shelley, personaje de Nick Mohammed y antiguo entrenador asistente del AFC Richmond que pasó a dirigir al rival West Ham United.

La serie abordó la ausencia de estos personajes en la escena final del primer episodio de la cuarta temporada.

El episodio final de la temporada de Ted Lasso se estrenará el 7 de octubre en Apple TV+.

Traducción de Leticia Zampedri