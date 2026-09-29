La esposa de Penn Badgley ha aclarado su postura sobre que su esposo interprete escenas de sexo en televisión.

Badgley, quien se casó con Domino Kirke-Badgley en febrero de 2017, protagonizó la exitosa serie de Netflix You en el papel de Joe, un hombre estadounidense aparentemente normal que lleva una doble vida como acosador y asesino en serie.

En febrero de 2023, el actor hizo comentarios en su pódcast Podcrushed sobre la posibilidad de limitar sus escenas íntimas en la popular serie. Explicó que esa decisión se debía a la dirección que quería darle a su carrera, y se preguntó: “¿Quiero volver a una trayectoria profesional en la que siempre sea el protagonista romántico?”.

El exprotagonista de Gossip Girl explicó: “La fidelidad en cualquier relación, especialmente en el matrimonio, es importante para mí”.

Semanas después, Badgley declaró a GQ que sus comentarios habían sido “exagerados”, y añadió: “Era la cultura inherente a la producción de todas las películas, pero particularmente a esas escenas. Es como decir: 'Miren, sabemos que Hollywood tiene un historial de explotación y abuso flagrantes'”.

Ahora, Kirke-Badgley ha intervenido, diciendo en una publicación de Instagram del lunes que todavía le preguntan sobre los comentarios de su esposo años después, y aclarando que fue decisión de él hacer menos escenas íntimas, y no de ella.

open image in gallery Penn Badgley protagonizó las cinco temporadas de la serie de Netflix ‘You’ ( Getty )

“Hace unos años, Internet decidió que yo le había pedido a mi esposo que dejara de hacer escenas de sexo. La verdad es que mi marido eligió hacerlo por motivos de salud mental. Después de trabajar en la industria desde que tenía solo 12 años, créanme, ya era hora”, escribió en la descripción.

Dirigiéndose directamente a la cámara, Kirke-Badgley expresó: “Es decir, él no quería tener relaciones sexuales [en pantalla]. No quería. Sí, no quería hacer nada de eso, lo cual es muy impactante en su industria porque es lo que más les gusta que hagas”.

“La gente ya da por hecho que mi marido seguirá interpretando el mismo tipo de personaje que ha interpretado a lo largo de los años”, continuó.

Kirke-Badgley agregó que apoyaba la decisión de su esposo antes de concluir: “Así que quiero decirles, a aquellos de ustedes que todavía me envían mensajes directos sobre algo que mi marido decidió hacer por sí mismo y por su salud mental, que lo superen”.

open image in gallery Domino Kirke-Badgley se ha pronunciado sobre la decisión de su esposo, Penn Badgley, de abstenerse de rodar escenas de sexo en pantalla ( Getty )

Badgley dijo en el pódcast de 2023 que le había preguntado a la creadora de You, Sera Gamble: “¿Puedo no hacer más escenas íntimas?”.

Contó que, para su alivio, Gamble “ni siquiera dudó” ante su petición. “Ella se alegró mucho de que fuera sincero. Su reacción fue muy positiva. Los resultados fueron una reducción fenomenal”, afirmó Badgley.

You concluyó su emisión de cinco temporadas en Netflix en 2025.

Traducción de Sara Pignatiello