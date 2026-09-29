Sylvester Stallone reveló el episodio que, según él, marcó el inicio de su larga rivalidad con Richard Gere.

En sus nuevas memorias, The Steps, la estrella de Rocky, de 80 años, repasa los primeros años de su carrera y recuerda el tenso encuentro que tuvo con Gere durante el rodaje de La pandilla del barrio.

La película, estrenada en 1974 y ambientada en la década de 1950, seguía a un grupo de greasers de Brooklyn, Nueva York. Stallone cuenta que, durante el proceso de selección del elenco, le pidieron improvisar primero con Robert De Niro y después con Gere.

La prueba con De Niro “salió bastante bien”, según recuerda. Con Gere, en cambio, la situación no tardó en complicarse.

“Gere me agarró de la camiseta y me clavó las uñas. Le advertí que parara, pero volvió a hacerlo en la siguiente toma”, cuenta Stallone. “No lo sabía entonces, pero había empezado a aflorar todo lo que llevaba dentro”.

Sylvester Stallone revela por qué amenazó con “romperle los dientes” a Richard Gere durante el rodaje de ‘La pandilla del barrio’ en 1974 ( Getty )

Y continúa: “Me acerqué al [director] Stephen Verona y le pregunté: ‘¿Te parece bien si improviso en esta parte y reacciono como lo haría si alguien me hiciera eso en la vida real?’”.

Cuando Verona le preguntó qué haría, Stallone respondió: “¿Qué haría? Le rompería los dientes a golpes”.

El cineasta se limitó a contestar: “Por favor, no lo hagas”.

Según recuerda Stallone, la tensión entre ambos actores volvió a estallar un par de días después, durante unos ensayos en el paseo marítimo de Coney Island.

Mientras almorzaban, los dos se refugiaron del frío dentro de un automóvil. “Agarré un perrito caliente y entré por un lado. Un instante después, Gere subió por el otro con un gran trozo de pollo grasiento cubierto de mostaza y envuelto en papel de aluminio”, escribe.

La estrella de Rambo asegura que le advirtió: “Eso me va a gotear encima”, pero Gere respondió con desdén: “No te preocupes”.

Cuando “un chorro de grasa de pollo” terminó cayéndole sobre la pierna, Stallone cuenta que le dio un codazo a Gere en el pecho, salió del vehículo y lo sacó del asiento trasero.

“Oye, no quiero llegar a las manos”, habría dicho Gere.

“Demasiado tarde”, respondió Stallone.

Al parecer, Verona intervino antes de que la situación pasara a mayores. Al concluir que los dos actores no podían seguir trabajando juntos, decidió despedir a Gere y mantener a Stallone en el reparto.

De Niro, por su parte, abandonó la producción para trabajar en otra película. Los papeles que iban a interpretar él y Gere terminaron en manos de Perry King y Henry Winkler, quien años después se haría famoso por Happy Days.

Sin embargo, la rivalidad entre Stallone y Gere habría continuado durante décadas. Según las memorias de Elton John, años después ambos volvieron a enfrentarse, esta vez por la princesa Diana.

Cuando coincidieron en un evento, a Stallone no le habría agradado ver lo bien que Gere se llevaba con Diana. Más tarde, David Furnish, esposo de Elton John, encontró a los antiguos compañeros “en el pasillo, frente a frente, aparentemente a punto de resolver sus diferencias por Diana a puñetazos”.

Las memorias de Stallone, The Steps, ya están a la venta.

Traducción de Leticia Zampedri