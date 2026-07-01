El creador de ‘Yellowstone’ explica por qué Kevin Costner abandonó la exitosa serie en su mejor momento

El creador de Yellowstone, Taylor Sheridan, reveló los detalles de la sonada salida de Kevin Costner de la exitosa serie.

El actor abandonó la exitosa serie estadounidense en 2023, tras haber interpretado al dueño del rancho, John Dutton, desde su estreno en 2018. Su decisión llevó a Sheridan a finalizar la serie prematuramente, pero la historia continuó con el spin-off Dutton Ranch.

En aquel momento, se rumoreaba que el actor y director de Danza con lobos, Costner, había tenido un enfrentamiento con Sheridan por problemas de agenda, y el productor afirmó públicamente estar “decepcionado” por la decisión del actor de abandonar la serie.

open image in gallery Kevin Costner abandonó ‘Yellowstone’ en 2023 ( Paramount )

Ahora Sheridan reveló exactamente lo que sucedió y le contó a The Bill Simmons Podcast que la permanencia de Costner en el programa fue más larga de lo que nadie esperaba inicialmente.

“Se suponía que solo estaría en las tres primeras temporadas. Eso estaba en su contrato. En mi opinión, ahí es cuando su hijo menor toma el relevo [en el programa], pero la cadena tenía mucho miedo de que Kevin no formara parte de él”.

Sheridan dijo que Costner “estaba listo para irse”, ya que “tenía otras cosas que quería hacer”, incluida su desafortunada trilogía del Oeste Horizon, pero el actor de El guardaespaldas permaneció en la serie durante dos temporadas más, ya que se había convertido en “un auténtico fenómeno”.

“Fue un éxito rotundo”, explicó Sheridan. “La idea de renunciar a un éxito antes de que se le acabe la explotación es muy ajena a una cadena de televisión”.

“Incluso hubo presión por parte de algunas compañías de cable que querían incluirlo en sus contratos, es decir, que obtendrían un número determinado de temporadas de Yellowstone para renovar sus contratos. Ese es el poder de una serie de gran éxito”.

Tras cinco temporadas, Costner decidió que ya era suficiente y, según Sheridan, se fue “a hacer lo suyo”.

Costner anunció oficialmente su salida de Yellowstone en junio de 2024, alegando conflictos de agenda con Horizon, la épica serie wéstern en varias partes que dirigía y protagonizaba.

“Lo hice durante cinco años y quería trabajar más de una vez al año”, dijo en un episodio del programa Today Show en aquel entonces. “En un momento dado perdimos un año entero y pensé que eso no podía volver a suceder”.

open image in gallery Taylor Sheridan, el creador de la exitosa franquicia televisiva “Yellowstone” ( Getty )

Costner afirmó que incluso dejó el rodaje de su película durante “un mes entero” para filmar el resto de la quinta temporada de Yellowstone. Pero cuando regresó, “no había guion” y “todo se vino abajo”.

“Me fui justo cuando querían, y eso me complicó las cosas”, dijo. “Nunca falté un solo día al trabajo. Nunca me fui antes de cumplir con mis obligaciones contractuales”.

Costner afirma que estuvo 14 meses sin trabajar tras la interrupción de la producción de Yellowstone por falta de guiones. Para “protegerse”, el actor comenzó a trabajar en Horizon para “llenar los huecos” y solía modificar su agenda cuando la serie lo requería.

La franquicia de Yellowstone se convirtió en un fenómeno televisivo, dando lugar a cuatro series derivadas, entre ellas 1883, 1923, Marshals y Dutton Ranch, protagonizadas por los mismos actores de Yellowstone, Kelly Reilly y Cole Hauser.

Traducción de Olivia Gorsin