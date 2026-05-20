Michelle Pfeiffer revela las exigentes condiciones de rodaje de Taylor Sheridan en ‘The Madison’

Michelle Pfeiffer reveló las poco glamorosas condiciones del rodaje de The Madison, la nueva serie de Taylor Sheridan.

Durante una reciente aparición en el podcast de Los Angeles Times, la actriz —quien interpreta a Stacy Clyburn en la producción de Paramount+ creada por el responsable de Yellowstone— contó que las grabaciones en Montana y Texas se realizaron en condiciones bastante austeras. Según explicó, muchos sets no tenían agua corriente ni electricidad.

“Es como estar en una tienda de campaña porque, ya sabes, no hay baño”, comentó Pfeiffer, de 67 años, sobre las escenas filmadas en campo abierto. “Ni siquiera la letrina era real. No había aire acondicionado, agua corriente ni nada. Aun así, fue una experiencia increíble”.

Luego, la ganadora del Globo de Oro explicó que le tomó tiempo adaptarse a la dinámica del rodaje. “Construyeron esa cabaña y todo avanzó con bastante rapidez para todos, así que faltaban algunas comodidades”, señaló.

Además, Pfeiffer contó que el equipo no podía instalar caravanas en las locaciones abiertas porque habrían aparecido en el fondo de las escenas.

open image in gallery Michelle Pfeiffer habló sobre las exigentes condiciones de rodaje de ‘The Madison’ ( Getty )

“No había ningún lugar donde sentarnos”, recordó la actriz. “Tampoco había baños cerca ni comida. En invierno hacía muchísimo frío y todos pedíamos un calefactor. Después, en verano, necesitábamos sombrillas porque el sol era insoportable. Recién a mitad del rodaje empezamos a solucionar esas cosas”.

The Madison cuenta la historia de Stacy, una mujer neoyorquina marcada por la pérdida, interpretada por Pfeiffer, que se muda junto a su familia al valle del río Madison, en Montana, tras la muerte de su esposo, personaje interpretado por Ken Russell.

La primera temporada de esta producción derivada se estrenó en marzo. Además, la segunda entrega ya terminó su rodaje y llegará entre finales de este año y comienzos de 2027. La serie también aseguró una tercera temporada, con el regreso confirmado de Pfeiffer y Russell.

open image in gallery Pfeiffer protagoniza ‘The Madison’ como Stacy Clyburn, una neoyorquina en duelo que traslada a su familia al valle del río Madison, en el centro de Montana ( Paramount+ )

A comienzos de este año, Pfeiffer contó que aceptar The Madison fue, en gran parte, un acto de fe, ya que se unió al proyecto sin haber leído el guion. Durante el estreno de la serie en Nueva York, en marzo, la actriz comentó a Entertainment Weekly: “Acepté el proyecto sin leer nada. Todo surgió de la conversación que tuve con Sheridan sobre el personaje y la historia en general”.

Por su parte, Sheridan explicó que suele definir el elenco antes de escribir sus proyectos. Entonces, Pfeiffer recordó entre risas: “Hablamos de eso durante un par de semanas y, al final, entendí que no iba a cambiar de opinión. Así que tenía dos opciones: comprometerme con el proyecto o dejarlo pasar”.

Traducción de Leticia Zampedri