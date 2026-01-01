‘Stranger Things’: los Duffer aclaran el destino de dos personajes tras escena polémica

Los fans de Stranger Things quedaron confundidos por una escena en los nuevos episodios, al punto de que los propios creadores de la serie tuvieron que salir a aclarar lo que realmente ocurrió.

El penúltimo volumen de la quinta y última temporada se estrenó el 26 de diciembre, con tres episodios que preparan el terreno para el esperado final, que llegará a Netflix el 31 de diciembre.

Sin embargo, una escena en particular dejó a muchos rascándose la cabeza: Nancy Wheeler y Jonathan Byers, interpretados por la pareja en la vida real Natalia Dyer y Charlie Heaton, terminan su relación tras una conversación honesta, justo mientras el destino de ambos personajes pende de un hilo.

Al final de la escena, Jonathan revela que ha estado llevando un anillo de compromiso. Luego de que ambos confiesan lo que más les molesta del otro, él le dice: “Después de tantas metidas de pata contigo, pensé que sería bueno hacer algo bien por una vez. Nancy Wheeler, ¿aceptarías no casarte conmigo?”.

Nancy acepta la propuesta con ironía, le dice que lo ama y lo besa, justo antes de que ambos encuentren una vía de escape. Sin embargo, el desenlace dejó confundidos a muchos fans, que interpretaron el momento de maneras distintas. Ante la creciente especulación, los hermanos Duffer aclararon que la escena debía interpretarse como el fin de la relación entre los personajes.

“Es una ruptura”, dijeron a People, y confirmaron: “Sí, terminaron”.

Añadieron que no recuerdan exactamente cuándo surgió la idea, pero que tanto ellos como el equipo de guionistas coincidieron en que Nancy debía terminar sola, tener independencia y una oportunidad para encontrarse a sí misma.

Sin embargo, varios fans criticaron que la escena no fue lo suficientemente clara, ya que no fue evidente que se trataba de una ruptura.

Fans de ‘Stranger Things’ quedaron confundidos por el desenlace de la escena entre Nancy y Jonathan ( Netflix )

“No se sintió como una escena de ruptura”, escribió un usuario en X (antes Twitter), mientras que otro añadió: “Ni siquiera me di cuenta de que eso era lo que intentaban mostrar”. Un fan más comentó: “Nadie que vio esa escena entendió que eso era lo que había pasado…”.

Desde su estreno en 2016, ningún protagonista de Stranger Things se ha alejado de la producción, por lo que todo el elenco principal llegará junto al esperado cierre de la quinta temporada.

Esto generó críticas que señalan que los momentos más aterradores de la serie pierden impacto. Sin embargo, los hermanos Duffer explicaron que la decisión responde al deseo de evitar el efecto sorpresa por sí mismo.

“Podríamos matar a cualquier personaje en cualquier momento con mucha facilidad; no es algo difícil”, dijeron a The Independent. “La cuestión pasa por las consecuencias que eso tendría para el resto de los personajes”.

Además, añadieron: “Siempre queremos pensar a futuro y no hacerlo solo para sorprender al público o porque exista una sed de sangre, que parece estar muy presente”.

Traducción de Leticia Zampedri