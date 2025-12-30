Netflix estrenó un nuevo documental que examina el ascenso y la influencia de Jodi Hildebrandt, una terapeuta de Utah que fue detenida por abuso de menores en 2023.

En una entrevista de septiembre con The Independent, la sobrina de Hidebrandt, Jessi, compartió lo difícil que fue hablar públicamente sobre el maltrato que soportaron de su tía en medio del escándalo de abuso de menores de la YouTuber caída en desgracia Ruby Franke y Jodi.

Franke, una madre de seis hijos de Utah y exYouTuber de crianza conocida por su canal 8 Passengers, y su socia comercial/terapeuta Hildebrandt, fueron arrestadas en agosto de 2023 después de que el hijo de 12 años de Franke escapó de la casa de Hildebrandt. Lo encontraron desnutrido, con heridas abiertas atadas con cinta adhesiva. Las autoridades descubrieron más tarde a la hija de 10 años de Franke en un estado similar.

Ambas mujeres fueron acusadas de múltiples cargos de maltrato infantil con agravantes y el año pasado fueron condenadas a penas de entre cuatro y 30 años de prisión.

El nuevo documental de Netflix, Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story, se centra en las enseñanzas y la influencia de Jodi como terapeuta, con entrevistas a antiguos clientes que describen sus métodos y el efecto que, según dicen, tuvo en sus vidas.

Jessi Hildebrandt apareció en la docuserie de ID Jodi y Ruby: Un culto de pecado e influencia ( Warner Bros Discovery )

Mientras tanto, la docuserie de cuatro episodios de ID, Jodi y Ruby: Un culto de pecado e influencia, que se emitió en septiembre, presentaba a Jessi y sus propias acusaciones de abusos a manos de Jodi.

Jessi —que utiliza el pronombre elle— alegó que su tía las encerró durante horas en una habitación del tamaño de un armario, donde se esperaba que escribieran todos sus “pecados”, las hizo dormir a la intemperie en la nieve y no hablar con nadie aparte de Jodi.

Tras escapar de Jodi, Jessi había pasado años sin saber nada de su tía hasta que un amigo les habló de la detención de Jodi junto a Franke.

“Cuando la detuvieron y empecé a hablar, recuerdo que tomé la decisión de ayudar o de ayudar en lo que pudiera”, dijo Jessi. “Recuerdo haber tenido ese momento de… terror en todo el cuerpo”.

“Pensé que iba a enviar un ataque contra mí, que venía por mí”, añadieron.

La audiencia de libertad condicional de Jodi Hildebrandt (izquierda) y Ruby Franke (derecha) está prevista para diciembre de 2026 ( Moms of Truth/Instagram )

Jessi dijo que todavía tienen pesadillas recurrentes en las que Jodi está corriendo tras ellos. “La principal pesadilla que tengo, incluso a día de hoy, es que… ella está justo detrás de mí”, dijeron. “Jodi me aterroriza”.

A pesar de no haberse comunicado nunca con su tía desde que eran adolescentes, Jessi espera poder asistir a las audiencias de libertad condicional de Jodi y Franke, previstas para diciembre de 2026. “Realmente espero estar allí”, dijeron. “Me aterroriza, pero creo que sería un lugar importante”.

Jessi también habló de lo importante que es que la gente entienda a su tía para darse cuenta de por qué Franke abusaba de sus hijos.

“Parece que la mayor parte se centra en Ruby, lo cual es totalmente entendible”, dijo Jessi de otros documentales sobre su tía y Franke. “Creo que mucha gente se confunde bastante. Están confundidos por Kevin [exmarido de Franke y padre de sus seis hijos]; están confundidos. ¿Cómo puede una madre… cómo puede un padre tratar así a sus hijos?”

“Creo que al profundizar más en Jodi, eso responde a muchas de esas preguntas”, dijeron a The Independent. “Ruby realmente no tiene sentido hasta que entiendas a Jodi. Jodi, realmente no tiene sentido hasta que entiendas la Iglesia mormona. Y hay tantas piezas de rompecabezas para hacer de esto una imagen coherente, y creo que al centrarse solo en Ruby, lo que muchos de ellos hicieron, lo cual es entendible, se pierden el panorama general”.

Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story ya está disponible para ver en Netflix.

Traducción de Olivia Gorsin