James Cameron criticó un chiste de Amy Poehler sobre él en los Globos de Oro y afirmó que fue “ignorante” y que “cruzó un límite”.

El director de Titanic, cuya nueva entrega de Avatar se encuentra actualmente en cartelera, fue blanco de una broma de Poehler durante la ceremonia de 2013, cuando su exesposa, la cineasta Kathryn Bigelow, estaba nominada por La noche más oscura.

Al referirse a la polémica en torno a las escenas de tortura de la película, Poehler lanzó el comentario: “Cuando se trata de tortura, confío en la mujer que estuvo casada tres años con James Cameron”.

Cameron, quien estuvo casado con Bigelow entre 1989 y 1991, aseguró que no recuerda el chiste con agrado y señaló que también le decepcionó que colegas de Hollywood lo celebraran.

“El comentario de Amy Poehler fue un ataque ignorante en un evento que se supone celebra el cine y a los cineastas, no una burla”, dijo el director, de 71 años, en una entrevista con The New York Times.

Y observó: “Soy bastante resistente a las críticas y no tengo problema en ser el blanco de una broma de buen gusto, pero en este caso se cruzó un límite. Que a la gente le haya parecido gracioso deja en claro lo que piensan de mí, aunque no tengan idea de quién soy ni de cómo trabajo”.

The Independent se ha puesto en contacto con Poehler en busca de comentarios.

El chiste de Poehler aludía a la reputación de James Cameron como un perfeccionista exigente. La protagonista de Titanic, Kate Winslet, llegó a decir que Cameron tenía “un temperamento difícil”, mientras que Sam Worthington, actor principal de Avatar, comentó que si un celular sonaba en el set, “lo clavaría a la pared con una pistola de clavos”.

El propio Cameron se refirió en su momento a esa fama. En 2013 dijo a The Independent: “¿Clavaría un teléfono a la pared con una pistola de clavos? Absolutamente, si sonara en medio de una toma. Pero eso no significa que perdería el control. Lo haría de forma calculada y teatral. El problema es que, cuando la historia se cuenta después, termina retratando a alguien que parece estar siempre al borde del colapso”.

También afirmó que la gente no seguiría trabajando con él si fuera tan complicado como se lo describe. “La realidad es que me apasiona mi trabajo. Muchas personas regresan a trabajar conmigo proyecto tras proyecto, lo que demuestra que no soy tan terrible”, señaló.

open image in gallery ‘Avatar: fuego y cenizas’, la nueva película de James Cameron, ya está en cines ( Getty Images for 20th Century St )

Una de ellas es Kate Winslet, quien volvió a trabajar con Cameron en Avatar: el camino del agua y Avatar: Fuego y cenizas.

No obstante, Cameron reconoció que en el pasado alimentó la “imagen de lo que se suponía que debía ser un director de cine”. “Creo que, si a eso se le suma el mal genio que tenía por los presupuestos ajustados de mis primeras producciones”, admitió, “pude haber sido difícil”.

Aun así, sostuvo que su carácter ha “evolucionado” y que “ya no hay lugar para ese tipo de comportamientos”.

En 2009, Cameron y Kathryn Bigelow compitieron por el Óscar a mejor dirección por Avatar y Zona de miedo. En ese contexto, Cameron dijo a The New York Times que estaba “un poco preocupado” porque la “metanarrativa” en torno a su matrimonio desviara la atención de la “credibilidad” de Bigelow como cineasta.

“La conversación empezó a girar en torno a algo que no tenía que ver con su película, y eso nos molestó a los dos”, explicó. Sin embargo, añadió que cuando Bigelow ganó, él fue “el primero” en ponerse de pie para aplaudirla.

open image in gallery Kathryn Bigelow y James Cameron estuvieron casados de 1989 a 1991 ( Getty Images )

Tres de las películas de Cameron —Titanic, Avatar y Avatar: el camino del agua— figuran entre las cinco más taquilleras de todos los tiempos. La lista se completa con Avengers: Endgame y la cinta animada china Ne Zha 2.

Cameron está casado con Suzy Amis Cameron desde el año 2000.

Traducción de Leticia Zampedri