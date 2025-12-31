‘Stranger Things’ corrige error de edición en la temporada 5 tras quejas de los fans por una prenda anacrónica

Los editores de Stranger Things corrigieron discretamente un error después de que los fans se percataran de una prenda históricamente inexacta en los nuevos episodios de la quinta temporada.

Tras el estreno del último volumen de la serie de Netflix el 25 de diciembre, los espectadores no tardaron en señalar que Holly Wheeler, interpretada por Nell Fisher, llevaba una blusa de Under Armour mientras estaba atrapada en la guarida de Vecna en el séptimo episodio.

Under Armour no se fundó sino hasta 1996, nueve años después del episodio ambientado en 1987.

Bastó una semana de quejas de los fans sobre el anacrónico artículo para que los cocreadores de la serie eliminaran el popular logotipo de la ropa deportiva de los nuevos episodios antes del estreno del tercer volumen, previsto para el 31 de diciembre. Netflix no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent.

“Stranger Things intenta aplicarnos el ‘efecto Mandela’. De verdad fueron y editaron el logo de UnderArmour en la blusa de Holly”, reaccionó un fan en X. Otro añadió: “Acabo de volver a ver el último episodio antes del final de Stranger Things, parece que arreglaron la manga Under Armour de Holly”.

Los fans de ‘Stranger Things’ se dieron cuenta de que Holly Wheeler llevaba una blusa de Under Armour en una escena ( Netflix )

Antes de que editaran la marca de la escena, los espectadores bromearon en las redes sociales sobre el accidente. Una persona escribió en X: “No sabía que había Under Armour en el otro lado”.

“Que Holly usara Under Armour en la quinta temporada de [Stranger Things] es más inquietante que Vecna”, bromeó otro. “¿Rasgó el tejido del espacio y el tiempo y fue al futuro? Estoy bromeando, pero necesito que me lo aclaren”, dijo.

El error de montaje recuerda a otras ocasiones en que populares programas de televisión olvidaron editar un elemento anacrónico.

En 2019, internet estalló cuando se vio una taza de café de Starbucks en el fondo de un episodio de la octava temporada de Juego de Tronos. El objeto estaba totalmente fuera de lugar entre las copas y los cuernos de los animales de la serie fantástica de HBO, y el error de producción obligó a los productores a emitir un comunicado en el que lo reconocían. Los errores del programa continuaron cuando más tarde se vio una botella de agua en el final de la serie, lo que llevó a algunos fans a pedir incluso un remake de la última temporada.

El error de Under Armour no fue la única razón por la que los fans de Stranger Things se quejaron de los nuevos episodios de la quinta temporada. La nueva temporada de la exitosa serie de ciencia ficción ha desatado críticas entre los espectadores, ya que muchas personas se han sentido decepcionadas por los últimos capítulos. Muchos espectadores esperaban más acción y al menos una muerte sorprendente, pero en lugar de eso han encontrado que las tramas son mediocres.

El penúltimo volumen de la quinta y última temporada salió el día de Navidad, casi 10 años después del estreno de la serie en 2016.

El final de Stranger Things se estrenará en Netflix hoy a las 7 p. m. (hora estándar central de México).