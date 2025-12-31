‘Stranger Things 5’ recibe oleada de malas reseñas tras escena de salida del clóset de Will Byers

Stranger Things se ha visto afectada por una oleada de críticas negativas tras el lanzamiento del volumen 2 de la 5.ª temporada, tanto que las calificaciones de la audiencia para la última temporada se desplomaron hasta mínimos históricos para la serie.

La segunda tanda de episodios de la quinta y última temporada se estrenó el 26 de diciembre para preparar la serie de Netflix para un final apoteósico en Nochevieja.

Con el lanzamiento del volumen 1 en noviembre, el gigante del streaming registró la semana de estreno con mayor audiencia de la historia para una serie en inglés.

No obstante, la aceptación de la exitosa serie de ciencia ficción ha caído en picado desde entonces. En el sitio de críticas Rotten Tomatoes, se situaba en el 56 por ciento en el momento de redactar esta noticia, frente al 70 anterior.

Se trata del porcentaje más bajo otorgado por la audiencia para cualquier temporada de la serie. La primera temporada tiene un 97 % de la audiencia, la segunda un 94 %, la tercera un 89 % y la cuarta un 90 %.

El episodio peor calificado ahora mismo es el séptimo, El puente, según las valoraciones de IMDb. El puente tiene una calificación de 5,4, mientras que los demás episodios de la temporada se sitúan entre 8 y 9,5.

Además, El puente ha obtenido un número inusualmente alto de calificaciones. Más de 104.000 usuarios han valorado el episodio en IMDb, frente a un promedio de unos 50.000 para otros episodios de esta temporada. La única excepción es el cuarto episodio, que alcanza los 80.000 espectadores y es el de mayor audiencia de la temporada, con 9,5 puntos.

El puente es ahora el episodio peor calificado de toda la serie, y ahora supera a La hermana perdida, de la segunda temporada, que solía ocupar ese puesto con un 6 de calificación.

Además de criticar la última temporada por el mal guion y los agujeros de la trama, los fans se quejan sobre la escena en la que Will Byers sale del clóset ante sus amigos y familiares ( Netflix )

La hermana perdida presentó al personaje de Linnea Berthelsen, Kali, también conocida como Ocho, una antigua víctima de experimentos, como Once, que había escapado del Laboratorio Hawkins. El episodio fue muy criticado en su momento por lo que muchos consideraron que fue una marginación del grupo principal y una interrupción del ritmo de la historia principal.

Mientras que los fans han criticado ampliamente la quinta temporada por el mal guion y demasiados hilos argumentales, una parte significativa de la reacción se ha centrado en una escena de El puente en la que Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, sale del clóset como gay ante sus amigos y familiares.

“Los fans de Stranger Things están criticando a un personaje por salir del clóset como homosexual en el final de temporada y lo describen como completamente innecesario para la trama. La cultura está cambiando”, expresó una persona en X.

Incluso el propietario de X, Elon Musk, respondió: “Es completamente innecesario y forzado para el público que solo quiere disfrutar de algo de ciencia ficción básica”.

Muchos se han apresurado a defender la escena y argumentan que Stranger Things no se volvió “woke” o progre de la noche a la mañana, sino que ha mostrado estas claves del personaje en temporadas anteriores.

“Que Will sea gay ha formado parte de la serie desde la primera temporada. Fue literalmente lo primero que se mencionó entre Joyce y Hopper en la comisaría y ha sido algo con lo que Will ha estado lidiando durante toda la serie. Sus poderes no tienen nada que ver con que sea gay. Pero salir del clóset en los ochenta no era fácil y Vecna se aferra a TU PEOR MIEDO para controlarte”, explicó un fan en X, en respuesta a la baja calificación de El puente.

Los fans han seguido denunciando los múltiples hilos abiertos y los agujeros en la trama, y se han quejado de que todos los personajes principales parecen haber sido dejados de lado.

“Todo se fue al abismo. El guion es terrible. Nancy encuentra una M16 de alguna manera y dispara a militares y mercenarios entrenados como si fueran peces en una cubeta cuando era niña. ¿Qué? Vecna utiliza el miedo de Mike a ser gay en su contra, ¿por qué no hace lo mismo con Max y su relación interracial? (Ambas cosas eran tabú en los ochenta). Toda la escena de la ruptura es ridícula. Vamos a morir, ¿terminamos?”, escribió un comentarista en Rotten Tomatoes.

“Horrible guion, ridícula armadura argumental, demasiado tiempo dedicado a personajes irrelevantes, trama débil. Parece que Stranger Things se une a la larga lista de grandes series que acaban mal”, escribió alguien más en X.

El episodio final de Stranger Things se emitirá en Netflix el 31 de diciembre.