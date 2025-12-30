Fans de ‘Stranger Things’ detectan detalle aterrador en el tráiler final: ¿peligra un personaje clave?

Stranger Things lanzó el tráiler de su episodio final y un detalle sutil detectado por fans atentos despertó el temor por el destino de al menos uno de los personajes principales.

Publicado el martes, el adelanto del capítulo final, de casi tres horas de duración, muestra a Jim Hopper, interpretado por David Harbour, pronunciando un monólogo cargado de emoción. Además, le pide a Eleven, encarnada por Millie Bobby Brown, que “luche una última vez”.

“La vida ha sido muy injusta contigo”, reconoce, mientras se alternan imágenes de temporadas anteriores. “Te quitaron la infancia. Fuiste atacada y manipulada por personas terribles, pero nunca dejaste que eso te rompiera. Lucha por los días que vienen después de esto. Lucha por un mundo más allá de Hawkins”.

En una breve escena, Hopper apunta con un arma hacia una amenaza fuera de cuadro. Al fondo, apenas se distingue una figura entre una densa neblina amarilla.

“¡Vecna está detrás de Hopper!”, escribió un usuario en la sección de comentarios de YouTube.

David Harbour interpreta a Jim Hopper en 'Stranger Things' ( Netflix )

Los fans detectaron una figura que parecía ser Vecna acechando a Hopper en el tráiler del final de temporada ( Netflix )

“Si Hopper fuera a morir, no lo harían fingir su muerte dos veces. Creo que es el personaje más seguro”, planteó otro fan.

“Ni siquiera tuvieron una escena juntos. Quiero verlos interactuar”, agregó un tercero.

Otros pusieron el foco en otra secuencia, en la que se ve a un angustiado Dustin Henderson, interpretado por Gaten Matarazzo, gritando mientras es sostenido por un par de brazos.

“¿Por qué Dustin está gritando?”, preguntó un usuario. Además, otro comentó: “Dustin gritando significa que va a morir alguien importante”.

Un tercero coincidió: “Sí, parece que alguien murió por la reacción de Dustin”.

Tras cinco temporadas, la exitosa serie de ciencia ficción Stranger Things de Netflix, centrada en un grupo de chicos que investigan fenómenos sobrenaturales en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, llegará a su final este miércoles.

Gaten Matarazzo interpreta a Dustin Henderson en la quinta temporada de 'Stranger Things' ( Netflix )

Protagonizada por Millie Bobby Brown, David Harbour, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink y Winona Ryder, la recta final de Stranger Things se centra en el grupo mientras persigue a Vecna, el villano con poderes psicocinéticos del Upside Down, interpretado por Jamie Campbell Bower.

La quinta temporada, que llegó tres años después de la cuarta, recibió fuertes críticas de parte del público por problemas de guion y numerosos vacíos narrativos. Además, la tanda más reciente de episodios provocó una caída de las calificaciones de audiencia a mínimos históricos de la serie. En particular, el séptimo capítulo, “The Bridge”, fue objeto de un bombardeo de reseñas negativas a raíz de la escena en la que Will Byers revela su orientación sexual.

El magnate tecnológico multimillonario Elon Musk cuestionó la escena y afirmó que “es innecesaria y forzada para audiencias que solo quieren disfrutar de ciencia ficción básica”.

Otro usuario criticó a la plataforma por “arruinar” la serie al “centrar la temporada final en la salida del clóset de Will”. Sin embargo, muchos salieron en defensa de la escena. Asimismo, señalaron que Stranger Things no se volvió “woke” de la noche a la mañana y que estas señales del personaje estuvieron presentes en temporadas anteriores.

La temporada final se dividió en tres partes. Primero, los cuatro episodios iniciales se estrenaron en noviembre. Luego, se lanzaron otros tres en Navidad. Por último, el episodio final se estrena este miércoles en Netflix y en salas de cine.

Traducción de Leticia Zampedri